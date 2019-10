Tổng thống Donald Trump tung "vũ khí" tranh cử Medicare

Sắc lệnh hành pháp trên là lựa chọn thay thế cho kế hoạch "Medicare for all" (chương trình bảo hiểm sức khỏe cho người dân) của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ bang Vermont Berie Sanders, có thể coi như nỗ lực của Tổng thống Donald Trump để lôi kéo cử tri trong cuộc bầu cử năm tới, khi chăm sóc y tế là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu.



Sắc lệnh của Tổng thống Trump cho phép các công ty bảo hiểm tư nhân linh hoạt hơn trong khuôn khổ chương trình Medicare Advantage để cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế bằng công nghệ tiên tiến, hay còn gọi là viễn thông y tế và các phúc lợi bổ sung, giúp giảm chi phí so với việc phải đến phòng khám, qua đó khuyến khích người cao tuổi tham gia chương trình này. Bên cạnh đó, sắc lệnh còn hạ chi phí cho những người tham gia Medicare Advantage nhằm khuyến khích họ sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế có chất lượng.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại bang Floria, ông Trump không nêu rõ chi tiết sắc lệnh trên mà tập trung chỉ trích chính sách y tế của các ứng cử viên đảng Dân chủ. Tổng thống cho rằng chương trình Medicare đang bị đe dọa chưa từng thấy, khẳng định các chính sách y tế mà các ứng cử viên Dân chủ đưa ra sẽ làm "tê liệt" hoàn toàn Medicare.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump còn nhấn mạnh nỗ lực của chính phủ trong việc hạ giá thuốc và đây cũng là ưu tiên hàng đầu của phe Dân chủ.

Trước đó, trong chương trình tranh cử, các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đã công bố nhiều kế hoạch bảo hiểm y tế. Điển hình như Thượng nghị sĩ Sanders với kế hoạch "Medicare for all", gộp chung các công ty bảo hiểm công và tư nhân vào một hệ thống do chính phủ điều hành. Tuy nhiên, chương trình này đang bị nghi ngờ về chi phí phát sinh. Bên cạnh đó, các ứng cử viên đảng Dân chủ cũng chia rẽ đối với việc có nên bãi bỏ bảo hiểm tư nhân và chuyển sang bảo hiểm y tế Medicare cho toàn dân.

Hiện Mỹ đang thực hiện chương trình bảo hiểm y tế Medicare, vốn là một trong hai chương trình y tế chủ chốt của hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Chương trình này được thực hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước với đối tượng ban đầu là người Mỹ trên 65 tuổi, nhưng sau đó đã được mở rộng sang nhóm đối tượng là người nghèo, người khuyết tật, trẻ em và cựu quân nhân. Hiện Medicare cung cấp bảo hiểm y tế cho tổng cộng 112 triệu người.

