Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Phòng Bầu dục sau cuộc gặp với Thị trưởng đắc cử thành phố New York Zohran Mamdani, Tổng thống Trump nhắc lại, rằng ông kỳ vọng sẽ có thể giải quyết xung đột nhanh hơn nhờ mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Cần có hai người mới có thể khiêu vũ”, ông nói.

Tổng thống Trump cho biết, mùa đông đang đến gần, số người thiệt mạng ngày càng tăng, và các cuộc tấn công liên tiếp vào các nhà máy năng lượng của Ukraine đã cho thấy tính cấp thiết của việc chấm dứt xung đột.

"Chúng tôi có một kế hoạch. Những gì đang xảy ra thật kinh khủng", ông Trump nói. "Chúng tôi có cách để đạt được hòa bình. Ông ấy sẽ phải phê duyệt nó", ông nói thêm, ám chỉ Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trước đó, Kiev xác nhận đã nhận được kế hoạch hòa bình mới từ Washington. Theo bản dự thảo bị rò rỉ, lộ trình này bao gồm 28 điểm, trong đó bao gồm yêu cầu Ukraine rút khỏi khu vực Donbass, giảm quy mô quân đội và từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đổi lại, Ukraine có thể sẽ được phương Tây đảm bảo an ninh.

Tổng thống Zelensky ngày 21/11 cảnh báo, Ukraine có nguy cơ mất đi phẩm giá và tự do, hoặc sự ủng hộ của Washington, vì kế hoạch hòa bình của Mỹ ủng hộ các yêu cầu chủ chốt của Nga.

Khi được hỏi về bình luận của ông Zelensky, Tổng thống Trump cho biết đã nói với Tổng thống Zelensky trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2, rằng nhà lãnh đạo Ukraine không "có quân bài" để chấm dứt xung đột theo các điều khoản của ông.

"Đến một lúc nào đó, ông ấy sẽ phải chấp nhận điều mà ông ấy chưa chấp nhận", ông nói. "Tôi nghĩ ông ấy nên đạt được một thỏa thuận cách đây một, hai năm”.