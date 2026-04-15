Tổng thống Donald Trump: Chiến sự ở Iran "sắp kết thúc"

Trong một số đoạn trích thuộc chương trình "Mornings with Maria" của Fox Business Network, dự kiến phát sóng đầy đủ ngày 15-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về cuộc xung đột với Iran: “Tôi nghĩ nó sắp kết thúc rồi".

"Nếu tôi rút lui ngay bây giờ, họ sẽ mất 20 năm để xây dựng lại đất nước. Chúng ta vẫn chưa xong việc. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được một thỏa thuận" - hãng tin AP dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 13-4 - Ảnh: AP

Phát biểu tại một sự kiện ở bang Georgia hôm 14-4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông Donald Trump “không muốn đạt được thỏa thuận nhỏ mà muốn đạt được một thỏa thuận lớn”, khi nói đến cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ với Iran hồi cuối tuần trước.

Ông Vance nhấn mạnh ông Donald Trump gửi thông điệp đến Iran rằng, "nếu nước này cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ giúp họ phát triển mạnh”.

“Chúng tôi sẽ làm cho nền kinh tế Iran thịnh vượng. Chúng tôi sẽ mời người dân Iran tham gia nền kinh tế thế giới theo một cách mà họ chưa từng được tham gia trong suốt cuộc đời” - ông Vance hứa hẹn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ rằng một vòng đàm phán mới giữa nước này và Iran sẽ sớm diễn ra, có thể trong 2 ngày tới và vẫn do Pakistan làm trung gian.