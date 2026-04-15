Tổng thống Donald Trump: Chiến sự ở Iran "sắp kết thúc"

Anh Thư |

Tổng thống Donald Trump ám chỉ rằng vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran sẽ sớm diễn ra, có thể trong 2 ngày tới.

Trong một số đoạn trích thuộc chương trình "Mornings with Maria" của Fox Business Network, dự kiến phát sóng đầy đủ ngày 15-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về cuộc xung đột với Iran: “Tôi nghĩ nó sắp kết thúc rồi".

"Nếu tôi rút lui ngay bây giờ, họ sẽ mất 20 năm để xây dựng lại đất nước. Chúng ta vẫn chưa xong việc. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được một thỏa thuận" - hãng tin AP dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 13-4 - Ảnh: AP

Phát biểu tại một sự kiện ở bang Georgia hôm 14-4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông Donald Trump “không muốn đạt được thỏa thuận nhỏ mà muốn đạt được một thỏa thuận lớn”, khi nói đến cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ với Iran hồi cuối tuần trước.

Ông Vance nhấn mạnh ông Donald Trump gửi thông điệp đến Iran rằng, "nếu nước này cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ giúp họ phát triển mạnh”.

“Chúng tôi sẽ làm cho nền kinh tế Iran thịnh vượng. Chúng tôi sẽ mời người dân Iran tham gia nền kinh tế thế giới theo một cách mà họ chưa từng được tham gia trong suốt cuộc đời” - ông Vance hứa hẹn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ rằng một vòng đàm phán mới giữa nước này và Iran sẽ sớm diễn ra, có thể trong 2 ngày tới và vẫn do Pakistan làm trung gian.

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

