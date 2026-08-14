Tổng thống Donald Trump bị kiện: Chuyện gì đây?

Chuyện gì đang xảy ra với Tổng thống Mỹ Donald Trump?

Tổng thống Donald Trump vừa bị một cơ quan truyền thông cùng một tổ chức phi lợi nhuận khởi kiện. Mục đích nhằm vào một dịch vụ mới đầy tranh cãi chuyên bán trước thông tin từ các bài đăng của ông trên mạng xã hội Truth Social.

Đơn kiện được nộp lên Tòa án Quận Mỹ ở Manhattan nhấn mạnh rằng các bài đăng của ông Trump trên nền tảng mạng xã hội cá nhân thường xuyên làm chao đảo thị trường tài chính thông qua những tuyên bố về chính sách chính phủ, hành động quân sự và các quyết định chiến lược khác.

"Tổng thống Donald Trump đang thu phí 100.000 USD mỗi tháng cho quyền truy cập sớm vào các thông báo chính thức của chính phủ trên Truth Social - nền tảng mạng xã hội do chính ông sở hữu," đơn kiện dân sự nêu rõ.

"Mô hình này là bất thường, biến tướng và vi phạm hiến pháp; các nguyên đơn đệ đơn kiện này nhằm chấm dứt nó," đơn kiện viết. "Không có bất kỳ lợi ích hợp pháp nào, chưa nói đến một lý do chính đáng, trong việc cho phép Tổng thống Trump trục lợi từ việc bán thông tin chính phủ."

Vụ kiện do The Intercept Media (một cơ quan báo chí) và Freedom of the Press Foundation (một tổ chức phi lợi nhuận) đứng tên đệ trình. Đơn tố cáo cáo buộc dịch vụ mới có tên Truth API vi phạm Tu chính án thứ Nhất và thứ Năm của Hiến pháp Mỹ khi trao cho những người đăng ký quyền truy cập ưu tiên.

Công ty mẹ của Truth Social, Trump Media, hồi tháng 7 đã tuyên bố sẽ cung cấp cho các khách hàng trả mức phí lên tới 100.000 USD mỗi tháng quyền truy cập sớm vào các bài đăng "có khả năng dịch chuyển thị trường" từ ông Trump và các tài khoản trọng yếu khác trên nền tảng. Ông Trump hiện là cổ đông lớn nhất của Trump Media thông qua Quỹ Ủy thác Có thể Thu hồi Donald J. Trump (Donald J. Trump Revocable Trust).

Tổng thống Donald Trump (Nguồn: CNBC)

Theo đơn kiện, Truth API hiện cung cấp cho người đăng ký quyền truy cập nhanh hơn vào các bài đăng của 10 tài khoản phổ biến nhất trên Truth Social. Ngoài ông Trump, danh sách này bao gồm chính Nhà Trắng, Phó Tổng thống JD Vance, Giám đốc FBI Kash Patel, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy, và Bộ trưởng Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Robert Kennedy.

"Mô hình này thể hiện sự biến tướng sâu sắc," đơn kiện nhấn mạnh. "Tổng thống đứng trước cơ hội thu lợi tài chính bằng cách tuồn thông tin chính phủ có khả năng làm chao đảo thị trường cho những ai sẵn sàng và đủ khả năng chi trả cho công ty tư nhân của ông."

Đơn kiện cho biết kể từ khi trở lại tái đảm nhận văn phòng tổng thống vào tháng 1 năm 2025, ông Trump đã đăng tải từ 9.000 đến 11.000 bài viết trên Truth Social.

"Thường thì các bài đăng của ông không đi kèm bất kỳ thông báo tức thì tương ứng nào từ Nhà Trắng," đơn kiện nêu rõ. "Nói cách khác, các bài đăng của Tổng thống Trump là con đường duy nhất để tiếp cận các tin tức chính thức của chính phủ."

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý mới đây, CEO Kevin McGurn của Trump Media cho biết Truth API "cung cấp các nguồn cấp dữ liệu có thể đọc bằng máy cho các bài đăng công khai trên Truth Social từ các tài khoản hàng đầu chỉ trong vài phần nghìn giây".

"Khách hàng của chúng tôi sẽ nhận được các bài đăng công khai nhanh hơn một chút", ông McGurn nói. Ông McGurn cũng tiết lộ trong cuộc họp rằng tính đến nay, Trump Media đã ký hơn 10 hợp đồng khách hàng cho dịch vụ Truth API, nhìn chung nằm trong khoảng 60.000 đến 100.000 USD mỗi tháng.

Ông cho biết công ty đang đàm phán tích cực với các đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn (hyperscalers), một số cơ quan báo chí lớn và các đơn vị phát triển mô hình ngôn ngữ lớn về dịch vụ này.

"Nhìn về tương lai, chúng tôi kỳ vọng giai đoạn tiếp theo của API sẽ bao gồm việc phân phối rộng rãi hơn cho bên thứ ba, ví dụ như các luồng tin tức, thiết bị tài chính chuyên dụng và các ấn phẩm chuyên ngành - điều mà chúng tôi tin rằng sẽ mang lại sự minh bạch và nhận diện rõ nét hơn cho mảng kinh doanh này theo thời gian," ông chia sẻ.

Theo: CNBC



