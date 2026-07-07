Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây tuyên bố sẽ không điều binh sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang nước này đến tham chiến ở Ukraine.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Ngày 7/7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có bài phát biểu trước các quân nhân và chính thức tuyên bố binh sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang Belarus sẽ không được điều động tham gia các hoạt động chiến đấu ở Ukraine.

"Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, hỡi các đồng chí thân mến, không ai sẽ đẩy các bạn vào cuộc chiến này. Chúng ta không cần chiến tranh. Chiến tranh ở Ukraine là điều tồi tệ.

Belarus luôn ủng hộ một giải pháp hòa bình. Nhưng phe hiếu chiến quốc tế không muốn điều đó", Tổng thống Lukashenko nói.

Phân tích tình hình cho thấy tuyên bố này nhằm mục đích ổn định tình hình nội bộ trong nước cộng hòa và giảm căng thẳng giữa các quân nhân cũng như thường dân.

Lãnh đạo Belarus tiếp tục tuân thủ học thuyết phòng thủ, tập trung vào việc bảo vệ biên giới quốc gia trong bối cảnh môi trường tác chiến phức tạp xung quanh nước cộng hòa này.

Belarus tiếp tục giữ vững lập trường ủng hộ giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Các biện pháp an ninh của Lực lượng vũ trang Belarus vẫn tập trung vào việc tăng cường phòng thủ biên giới và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong nước để ngăn chặn các hành động khiêu khích tiềm tàng từ bên ngoài.