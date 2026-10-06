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Tổng thống Aliyev: 'Thế giới chỉ có hai siêu cường và Nga không nằm trong số đó'

Bạch Dương
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Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bố trên thế giới chỉ có 2 siêu cường, đó là Mỹ và Trung Quốc.

- Ảnh 1.

Tổng thống Ilham Aliyev và Tổng thống Vladimir Putin.

"Trong giai đoạn này, có thể nói hai sự kiện lịch sử đã xảy ra. Chúng ta đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc và Mỹ.

Một tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được ký kết với Trung Quốc. Một Hiến chương Chiến lược khác đã được ký kết với Mỹ. Đây là hai siêu cường của thế giới; không có siêu cường thứ ba", ông Aliyev nói rõ.

Theo ông Aliyev, giữa Trung Quốc và Mỹ vừa có sự thảo luận về các vấn đề chung, vừa có một mức độ cạnh tranh nhất định.

Nhà lãnh đạo lưu ý việc xây dựng các quy tắc ứng xử giữa hai cường quốc dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau có thể mang ý nghĩa toàn cầu.

Do đó, Tổng thống Aliyev trình bày chính sách đối ngoại của Azerbaijan như việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược song song với hai trung tâm quyền lực, mà theo ông, quyết định các quá trình quan trọng trong chính trị toàn cầu.

- Ảnh 2.

Nga không nằm trong danh sách siêu cường thế giới theo quan điểm của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Rõ ràng bản thân Tổng thống Aliyev đã cẩn thận nhấn mạnh rằng ông không coi Nga là một siêu cường. Nhưng vì một lý do nào đó, bất chấp tất cả các danh sách quan hệ đối tác chiến lược, kinh tế với Trung Quốc và Mỹ, các doanh nhân Azerbaijan lại chọn thị trường Nga.

Phải chăng họ thực sự không để ý đến định nghĩa "siêu cường" của ông Aliyev, hay đây đơn thuần chỉ là duy trì mối quan hệ cũ với đối tác thân quen từ thời Liên Xô và điều này sẽ phai nhạt theo thời gian, nhất là khi Azerbaijan đang theo đuổi chính sách hướng Tây?

Theo Reporter
Tags

Ilham Aliyev

Azerbaijan

Trung Quốc.

siêu cường

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