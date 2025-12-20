Tổng thầu xây dựng lớn nhất Việt Nam tiết lộ “bí quyết” tạo hiệu quả bền vững từ một điều ai cũng cho là hiển nhiên

Hạnh phúc trước hết là an toàn

Chiều 19-12, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) phối hợp cùng báo Nhân Dân tổ chức Lễ ra mắt chương trình “Xây Tết 2026” với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”.

Năm nay, thông điệp của chương trình nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn – bởi theo bà Trang, hạnh phúc trên hết là an toàn. Phía sau mỗi người lao động là gia đình, bạn bè và đồng nghiệp; một người đi làm an toàn, rất nhiều người khác cũng được yên tâm và hạnh phúc.

Bà Nguyễn Trình Thuỳ Trang - Phó TGĐ CTD.

Đây là năm thứ tư chương trình được triển khai, diễn ra từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026 tại 72 công trường Coteccons trên toàn quốc. Ngoài ra, chương trình cũng tri ân đặc biệt công nhân vệ sinh môi trường và thoát nước đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Dự kiến, Xây Tết sẽ trao tặng gần 30.000 phần quà và tổ chức các hoạt động vui Tết như chụp ảnh lưu niệm, thăm khám sức khỏe, cắt tóc… với sự tham gia của bộ, ban, ngành, cơ quan báo chí, đoàn thanh niên và tình nguyện viên.

An toàn không phải lợi thế cạnh tranh, mà là điều hiển nhiên

Khi được hỏi vì sao sau 20 năm thành lập, Coteccons chọn an toàn làm thông điệp chính trong chương trình Tết, bà Trang khẳng định:

“An toàn không phải lợi thế cạnh tranh, mà là văn hóa và đạo đức nghề nghiệp – điều hiển nhiên doanh nghiệp phải làm.”

Năm 2025, Coteccons ghi nhận 60 triệu giờ làm việc an toàn , thể hiện sự nghiêm túc trong quản trị HSE (Health, Safety, Environment – Sức khỏe, An toàn, Môi trường). Từ quy trình tuân thủ pháp luật, huấn luyện định kỳ tại công trường đến đào tạo quản lý an toàn cho cấp điều hành, công ty không để bất kỳ rủi ro nào bị bỏ sót.

“Khi thị trường đòi hỏi tăng tốc tiến độ, chúng tôi càng đặt an toàn ở vị trí trung tâm – bởi an toàn cũng chính là bảo đảm tiến độ. Dự án ít gián đoạn hơn, chất lượng ổn định hơn, bàn giao đúng hạn hơn – đó là những điều khách hàng đánh giá cao. Chăm lo con người chính là cách thông minh nhất để duy trì hiệu quả và sự tin cậy lâu dài”, bà Trang nói.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Bà Trang nhấn mạnh: Thực thi an toàn không phải điều mới mẻ hay chỉ làm trong dịp Tết. Đây là DNA của Coteccons, được thể hiện mọi lúc, mọi nơi. Mỗi đầu giờ sáng, công trường luôn sôi động. Công nhân xếp hàng kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra đồ bảo hộ, giờ làm việc…

“Nhân viên giám sát an toàn được trao quyền rất lớn: họ có thể bác bỏ ý kiến chỉ huy trưởng và dừng thi công nếu thấy nguy cơ rủi ro. Đây là cách chúng tôi bảo vệ con người tốt nhất.”

Những nhân viên đã làm việc lâu năm tại Coteccons thường rất quen thuộc với văn hóa an toàn. Khi sang dự án của nhà thầu khác, họ dễ bị sốc nếu công trường không có biện pháp bảo hộ, an toàn tối thiểu.

“Điều này là tín hiệu đáng mừng – vì không ai bảo vệ từng công nhân tốt hơn chính họ tự bảo vệ mình ”, bà Trang nói.

An toàn – thông điệp của doanh nghiệp giữa dòng chảy hạ tầng quốc gia

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đầu tư công với hàng trăm dự án khởi công, Coteccons hiện có mặt ở nhiều dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, sân bay Gia Bình, Đại dự án APEC Phú Quốc… Thay vì khoe quy mô hay sự hào nhoáng, Coteccons nhấn mạnh việc bảo vệ an toàn cho người lao động – điều vốn dĩ nên làm, nhưng vẫn bị nhiều nhà thầu bỏ qua.

Khi đưa an toàn trở thành thông điệp Xây Tết, Coteccons mong muốn tinh thần này lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

"Khi mỗi người biết tự bảo vệ mình và quan tâm đến sự an toàn của người khác, đó không chỉ là kỷ luật lao động, mà còn là một dạng hạnh phúc . Và đó là điều Coteccons mong muốn góp phần xây dựng, duy trì và lan tỏa bền vững”, bà Trang chia sẻ.﻿