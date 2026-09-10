Tổng tài và cuộc tình với hai mỹ nhân đẹp bậc nhất

Tỉnh Bách Nhiên nhận ý kiến trái chiều khi chuyện tình của anh cùng hai mỹ nhân Nghê Ni và Lưu Văn liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nam diễn viên bị chỉ trích dựa vào bạn gái cũ để đánh bóng tên tuổi.

Trang QQ đưa tin bộ phim ngôn tình Đầu xuân tươi sáng lên sóng thành công khiến danh tiếng của nam chính Tỉnh Bách Nhiên gây sốt khắp các trang mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen ngợi về khả năng diễn xuất, tung hứng ăn ý với bạn diễn, Tỉnh Bách Nhiên còn được nhắc tới nhờ chuyện tình cùng hai mỹ nhân đẹp bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ là nữ diễn viên Nghê Ni và siêu mẫu Lưu Văn.

Song, những nội dung này mang lại nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí, phía Nghê Ni còn đăng bài được cho là màn đáp trả với nam diễn viên.

Tình cảm với hai mỹ nhân gây sốt

Tỉnh Bách Nhiên và Nghê Ni bắt đầu mối quan hệ sau khi đóng chung phim điện ảnh năm 2013. Đến năm 2016, cả hai công khai tình cảm. Họ từng được khen là cặp kim đồng ngọc nữ, ngoại hình nổi bật, khí chất sang trọng bậc nhất Cbiz.

Dù là diễn viên trẻ, hai ngôi sao không ngần ngại thể hiện tình yêu tại các sự kiện công khai. Đến năm 2018, Tỉnh Bách Nhiên và Nghê Ni chia tay với lý do không có thời gian dành cho nhau.

Tỉnh Bách Nhiên từng hẹn hò Nghê Ni.

Khi phim Đầu xuân tươi sáng gây sốt, có nhiều chủ đề nội dung về tình yêu của Tỉnh Bách Nhiên và Nghê Ni được nhắc lại, liên tục trở thành từ khóa đứng Top 1 bảng xếp hạng MXH Weibo, thu về hàng chục triệu lượt đọc.

Một số từ khóa gây sốt như "Nguyên nhân chia tay của Tỉnh Bách Nhiên và Nghê Ni", "Nghê Ni vẫn nhấn thích bài Instagram của Tỉnh Bách Nhiên sau khi chia tay", "Studio của Nghê Ni và Tỉnh Bách Nhiên từng đăng ảnh chụp chung của hai người", "Nghê Ni và Tỉnh Bách Nhiên: Từ duyên phận phim ảnh đến sự tiếc nuối của công chúng", "Gu chọn bạn gái của Tỉnh Bách Nhiên".

Theo Sina, chuyện tình của Tỉnh Bách Nhiên và Nghê Ni đã trôi qua 8 năm, nhưng khi phim lên sóng, Nghê Ni liên tục bị nhắc tên. Hơn nữa, các nội dung bàn luận đều xoay quanh việc Nghê Ni vấn vương bạn trai cũ, không thể vượt qua nỗi đau chia tay, tung hô cả hai từng là bộ đôi đẹp hiếm có, thậm chí khen ngợi gu chọn bạn gái của Tỉnh Bách Nhiên.

Những thông tin này góp phần xây dựng hình tượng cao cấp, phô trương sức hút cá nhân của nam diễn viên. Nhiều người hâm mộ Nghê Ni bày tỏ sự tức giận khi cô và chuyện tình cảm trở thành công cụ để Tỉnh Bách Nhiên đánh bóng tên tuổi.

Nhiều người cho rằng việc liên tục nhắc lại các chi tiết trong mối quan hệ, trong thời gian nam diễn viên quảng bá phim mới, là chiêu trò tiếp thị, gây tổn thương bạn gái cũ Nghê Ni và cả người yêu hiện tại Lưu Văn.

Tỉnh Bách Nhiên đã có mối quan hệ bền vững với siêu mẫu Lưu Văn, còn Nghê Ni tập trung vào sự nghiệp.

Hình ảnh Nghê Ni đứng trên nắp cống gây sốt.

Mới đây văn phòng đại diện cho nữ diễn viên Nghê Ni đăng loạt ảnh cô chụp dưới mưa, trong đó có những bức hình Nghê Ni đứng trên miệng nắp cống. Đáng nói, trong họ của Tỉnh Bách Nhiên cũng đồng nghĩa với từ "cống/giếng", vì vậy nhiều người cho rằng Nghê Ni đang có màn đáp trả với loạt hành động gần đây của tình cũ.

Bạn gái hiện tại là siêu mẫu Lưu Văn cũng nhiều lần trở thành tâm điểm với chuyện tình với Tỉnh Bách Nhiên như "Tỉnh Bách Nhiên là tình đầu của Lưu Văn", "Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên đã bí mật đăng ký kết hôn", "Tỉnh Bách Nhiên khen mặt mộc của Lưu Văn khiến Trương Nghệ Phàm sửng sốt"...

Bị đào lại nhiều phát ngôn gây tranh luận

Theo Sina, trong giới giải trí Hoa ngữ, nhiều chủ đề nóng với lượt đọc cao tạo độ hot cho nghệ sĩ. Khán giả cho rằng việc PR hình tượng bản thân và chuyện riêng tư quá mức khiến khán giả từ chỗ yêu thích Tỉnh Bách Nhiên chuyển sang trạng thái phản cảm với anh.

Loạt chủ đề liên quan đến tình cảm đời thực của Tỉnh Bách Nhiên và Nghê Ni, Lưu Văn khiến khán giả phát ngán.

Chính vì vậy, một số phát ngôn gây tranh cãi của Tỉnh Bách Nhiên trong quá khứ đã bị nhắc lại. Thời điểm đóng phim truyền hình Tình yêu vượt qua ngàn năm cùng Trịnh Sảng, Tỉnh Bách Nhiên đã trả lời câu hỏi về hình mẫu bạn gái lý tưởng.

"Tôi thích con gái trông sạch sẽ, tức là kiểu không thích trang điểm quá đậm hay lòe loẹt. Từ góc độ của tôi, nếu nói về việc yêu đương tôi sẽ chọn Nghê Ni, nhưng nếu là kết hôn tôi sẽ chọn Trịnh Sảng.

Đó là cách hiểu của tôi về hai người họ. Bởi vì Nghê Ni là kiểu con gái rất đẹp và quyến rũ, còn Tiểu Sảng lại là kiểu người chu đáo, ấm áp, tinh nghịch và biết chăm sóc người khác. Thế nên tôi thấy chức năng của hai người họ không giống nhau", câu trả lời gây tranh cãi của Tỉnh Bách Nhiên.

Những chia sẻ của Tỉnh Bách Nhiên vấp phải phản ứng dữ dội vì phân loại phụ nữ theo chức năng, đặt mình vào vị trí "thượng đẳng" để lựa chọn, bị cho là coi thường phụ nữ.

Nhân vật Luke Loan Niệm của Tỉnh Bách Nhiên trong Đầu xuân tươi sáng cũng bị đánh giá là không tôn trọng bạn gái Thượng Chi Đào vì thường xuyên chê bai, hạ thấp cô trong công việc.