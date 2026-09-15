"Tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên có bạn gái siêu mẫu vẫn tranh thủ "mập mờ" với bạn diễn?

Hành động của Tỉnh Bách Nhiên và bạn diễn Tôn Thiên hiện đang gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Vào ngày 13/9, ekip và dàn diễn viên Đầu Xuân Tươi Sáng đã có buổi gặp gỡ chia tay bộ phim. Mọi tâm điểm đổ dồn về bộ đôi diễn viên chính chính Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên, khi 2 người dường như có cử chỉ thân mật quá đà.

Cụ thể khi Tỉnh Bách Nhiên ra dấu cho Tôn Thiên, nữ diễn viên sau đó đã tiến lên và lén nắm tay anh. "Tổng tài" mỉm cười nhẹ nhàng, thể hiện giống trạng thái của một cặp đang bí mật hẹn hò. Màn tương tác nhẹ nhàng này nhanh chóng gây bão mạng, thu về đến 70 triệu lượt xem, trở thành chủ đề tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc.

Hành động của Tỉnh Bách Nhiên và bạn diễn Tôn Thiên hiện đang gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Clip: Weibo

Khi Tỉnh Bách Nhiên ra dấu cho Tôn Thiên, nữ diễn viên sau đó đã tiến lên và lén nắm tay anh. Ảnh: Weibo

Màn tương tác đã thu về 70 triệu lượt xem. Ảnh: Weibo

Nhiều fan ủng hộ, cho rằng 2 diễn viên đang tái hiện cảnh "nắm tay ở bãi đậu xe" nổi tiếng trong phim, theo yêu cầu người hâm mộ. Đây là buổi gặp gỡ chia tay bộ phim, nên 2 diễn viên đã sống với tư cách nhân vật, chuyên nghiệp chiều theo ý fan đến cùng, đem lại trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người chỉ trích hành động này của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên, cho rằng 2 diễn viên "diễn" quá đà. Họ "ném đá" Tỉnh Bách Nhiên đã có bạn gái lâu năm là siêu mẫu Lưu Văn nhưng không giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ. Tôn Thiên cũng bị chỉ trích là dựa vào "tính cách hào sảng phóng khoáng" để thân mật quá mức với Tỉnh Bách Nhiên, bất chấp đồng nghiệp đã có bạn gái. Trước đó, cô còn bình luận xin áo của Tỉnh Bách Nhiên, khi nhận được liền thoải mái mặc và đăng ảnh lên mạng xã hội.

Ảnh: X

Nhiều người "ném đá" Tỉnh Bách Nhiên đã có bạn gái lâu năm là siêu mẫu Lưu Văn nhưng không giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ. Ảnh: X

Hiện tại, những tranh cãi này vẫn chưa chấm dứt. Những ồn ào vô tình lu mờ thành tích của Đầu Xuân Tươi Sáng. Phim đã trở thành hiện tượng Cbiz, có tới 14 ngày vượt mốc 10.000 điểm độ hot trên Youku, lượt xem trung bình ngày từng vượt qua mốc 50 triệu view, cùng nhiều kỷ lục khác. Tên tuổi Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên cũng nổi tiếng tăng vọt sai thành công của phim.

"Tổng tài bad boy" Tỉnh Bách Nhiên đang làm mưa làm gió hiện nay sinh ngày 19/4/1989 tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Tỉnh Bách Nhiên có tuổi thơ không mấy êm đềm khi gia đình gặp biến cố sớm, anh chủ yếu lớn lên dưới sự chăm sóc của ông bà. Chính hoàn cảnh ấy đã rèn cho nam diễn viên tính cách tự lập và quyết tâm vươn lên từ sớm. Năm 2007, khi mới 18 tuổi, Tỉnh Bách Nhiên tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Cố lên! Chàng trai tốt và xuất sắc giành ngôi quán quân. Chiến thắng này đã mở ra cánh cửa vào làng giải trí. Anh ký hợp đồng với Hoa Nghị Huynh Đệ và cùng Phó Tân Bác thành lập nhóm nhạc BoBo, phát hành nhiều album và nhanh chóng có tên tuổi trong làng nhạc Cbiz.

Tỉnh Bách Nhiên ca hát trước khi chuyển sang diễn xuất. Ảnh: X

Sau giai đoạn ca hát, Tỉnh Bách Nhiên chuyển hướng sang diễn xuất và từng bước khẳng định vị thế. Ngôi sao sinh năm 1989 xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, từ vai phụ đến vai chính. Nhắc đến Tỉnh Bách Nhiên là nhắc đến loạt phim cực hot như Truy Lùng Yêu Quái, Đạo Mộ Bút Ký, Chúng Ta Của Sau Này, và đặc biệt là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên – nơi anh tái hợp với Angelababy trong vai Tiêu Nại. Ngoài ra, anh còn tham gia các dự án như Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý và nhiều tác phẩm khác, cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn.

Sự trở lại mạnh mẽ của Tỉnh Bách Nhiên trong Đầu Xuân Tươi Sáng chính là điểm nhấn lớn nhất hiện nay. Vai Loan Niệm - tổng tài sáng tạo của một công ty quảng cáo hàng đầu tại Bắc Kinh - đòi hỏi sự kết hợp giữa khí chất lạnh lùng, sự kiêu ngạo và chiều sâu nội tâm. Tỉnh Bách Nhiên đã mang đến một phiên bản "bad boy" trưởng thành, lịch lãm nhưng đầy cá tính. Hơn 120 bộ trang phục hàng hiệu được sử dụng trong phim, từ Chanel, Saint Laurent đến Loro Piana, giúp nhân vật toát lên vẻ thời thượng và quyền lực. "Phản ứng hoa học" với nữ chính Tôn Thiên cũng được khen ngợi, tạo nên những phân cảnh ngọt ngào, căng thẳng và đầy cảm xúc. Phim nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm ngôn tình hiện đại được bàn luận nhiều nhất hiện nay.