Tông nát xe để kiểm chứng độ an toàn của "tân binh" nhà Hyundai vừa về Việt Nam

Doanh số tốt nhất thị trường

Hyundai Accent là mẫu sedan hạng B có doanh số tốt hàng đầu thị trường Việt Nam trong 2 năm trở lại đây.

Hyundai Accent giữ vững vị trí xe bán chạy nhất của Hyundai trong năm 2023 với tổng doanh số bán xe đạt 17.452 chiếc. Với thành tích này, Accent vượt qua Vios, lần đầu trở thành xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B toàn thị trường năm 2023. Thậm chí, mẫu xe Hàn Quốc còn vượt mẫu "sedan quốc dân" một thời với khoảng cách gần 4.000 xe.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Hyundai Accent vẫn là sản phẩm tiêu thụ nhiều nhất phân khúc sedan hạng B, với lũy kế doanh số đạt 3.096 xe.

Trong tháng 5 vừa qua, Hyundai Accent đã duy trì được vị thế của mình trong danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường và đứng đầu bảng trong danh sách top 5 sedan bán nhiều nhất tháng 5.

Chứng nhận an toàn 5 sao

Hyundai Accent đã gây tiếng vang lớn khi đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ tổ chức đánh giá xe hơi uy tín Global NCAP.

Theo đó, để kiểm chứng mức độ an toàn của mẫu sedan hạng B này, chương trình Đánh giá xe mới toàn cầu (Global NCAP) đã tiến hành hàng loạt bài kiểm tra đối với Hyundai Verna (tên gọi khác của Accent dành cho thị trường Ấn Độ) vào đầu tháng 10/2023.

Điểm số ấn tượng 28.18/34 ở hạng mục bảo vệ người lớn và 42/49 cho trẻ em cho thấy sự nỗ lực không ngừng của Hyundai trong việc đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Dù khu vực khoang lái và khoang để chân cần cải thiện thêm, Hyundai Verna vẫn đạt chỉ số an toàn toàn diện cho người ngồi trong xe.

Hệ thống an toàn trên xe được đánh giá cao với 6 túi khí, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử và hệ thống quản lý ổn định xe. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS giúp người lái tự tin hơn khi tham gia giao thông. ADAS bao gồm các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường,...

Ảnh: Global NCAP

Hyundai cũng đặc biệt chú trọng đến sự an toàn của người đi xe máy - phương tiện phổ biến tại Ấn Độ. Bằng chứng là hãng đã trang bị cho Verna những tính năng giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn khi tham gia giao thông chung với xe máy.

Mẫu xe nhà Hyundai được trang bị hàng loạt tính năng an toàn tiêu chuẩn và nâng cao, đáng chú ý như:

Tính năng an toàn Mô tả 6 túi khí Bảo vệ toàn diện trong các tình huống va chạm. Cân bằng điện tử Tăng cường khả năng kiểm soát xe trong các tình huống khẩn cấp. Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Ngăn xe lùi về phía sau khi dừng trên dốc. Hệ thống quản lý ổn định xe Cải thiện sự ổn định của xe khi đánh lái gấp. Dây đai an toàn 3 điểm Đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách mọi lúc. Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) Bao gồm cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường,...

Global NCAP - tổ chức đánh giá xe hơi uy tín toàn cầu - đã xác nhận Verna đạt chứng nhận an toàn 5 sao trong chương trình "Safer Cars For India" - mức điểm cao nhất theo thang đánh giá. Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi một mẫu ô tô Hyundai dành cho thị trường Ấn Độ đạt được thành tích này.

Video kiểm chứng an toàn của Hyundai Accent 2024. Nguồn: Global NCAP

Tuy sở hữu hàng loạt công nghệ tiên tiến, nhưng vẫn còn một vài điểm cần cải thiện để bảo vệ tối đa người lái và hành khách.

Theo đó, Global NCAP đã báo cáo rằng gầm bệ và khung xe của Hyundai Accent thế hệ mới "không ổn định" và "không thể chịu được thêm tải".

Ông Alejandro Furas - Tổng thư ký của Global NCAP, đã lý giải rằng mui xe, cánh cửa và tấm ốp dưới cửa đều có nguy cơ biến dạng nặng hơn trong các tình huống va chạm nghiêm trọng hơn, do đó mà kết cấu khung xe của Verna bị đánh giá "không ổn định".

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh thêm rằng mẫu xe đã đáp ứng tốt việc bảo vệ người ngồi bên trong khỏi những chấn thương "trí mạng" và các trang bị phòng ngừa tai nạn đã hoạt động một cách hiệu quả, nhờ đó mà Verna được chấm kết quả tổng 5 sao.

So với Verna dành cho thị trường Ấn Độ, Accent tại thị trường Việt Nam tỏ ra "thua thiệt" về khía cạnh an toàn khi chỉ phiên bản cao cấp nhất được trang bị 6 túi khí và gói an toàn Hyundai SmartSense. Các bản thấp hơn chỉ được trang bị 2 hoặc 4 túi khí.

Hiện giá xe Hyundai Accent niêm yết dao động từ 439 triệu - 569 triệu đồng tùy vào từng phiên bản.