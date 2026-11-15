Tổng lương hưu chỉ 5 triệu nhưng sống thoải mái, cuối tháng vẫn tiết kiệm được toàn bộ số tiền: Bí quyết khiến ai cũng phải nể phục

Điều đáng quý là dù kinh tế không dư dả, ông bà vẫn không muốn phụ thuộc vào con cái.

Ở tuổi xế chiều, không phải ai cũng cần một khoản tiền lớn để có cuộc sống đủ đầy. Trong khi nhiều gia đình phải cân đối từng khoản chi tiêu khi về hưu, câu chuyện của ông Hiếu và bà Mai lại cho thấy một cách dưỡng già rất giản dị: sống dựa vào những gì mình có, tự tay làm ra một phần thực phẩm và hạn chế tối đa những khoản chi không cần thiết.

Tiết kiệm được toàn bộ lương hưu

Tôi là hàng xóm của ông bà đã nhiều năm. Nhà ông Hiếu nằm trong một con ngõ nhỏ, không rộng rãi hay khang trang, nhưng phía trước có khoảng sân sạch sẽ, phía sau là mảnh vườn chừng 300m². Hai ông bà đã lớn tuổi, con cái đều trưởng thành và có gia đình riêng. Ông Hiếu có lương hưu 5 triệu đồng mỗi tháng, còn bà Mai trước đây làm công việc tự do nên không có lương hưu. Đây là nguồn thu nhập cố định duy nhất của hai người.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là tháng nào ông bà cũng tiết kiệm được gần như toàn bộ khoản lương hưu ấy. Đây là do chính ông Hiếu tiết lộ với tôi, bí quyết nằm ở mảnh vườn phía sau nhà.

Bà Mai dành phần lớn thời gian chăm sóc rau xanh, từ rau muống, rau cải, mồng tơi đến các loại rau gia vị. Chỗ đất trống nào cũng được tận dụng để gieo trồng theo mùa. Ông Hiếu thì đóng chuồng nuôi vài con gà, thỉnh thoảng lại chăm sóc thêm đàn gà con. Rau thu hoạch được dùng cho bữa ăn hằng ngày, gà đẻ trứng thì để ăn hoặc đem bán. Khi rau xanh nhiều, bà Mai bó thành từng mớ mang ra chợ bán cho những người quen trong xóm.

Ảnh minh họa

Số tiền kiếm được không lớn, có hôm chỉ vài chục nghìn đồng, nhưng đủ để bà mua thêm dầu ăn, nước mắm, gia vị hoặc những vật dụng cần thiết trong nhà. Thực phẩm chính gần như đã có sẵn, nên ông bà không phải đi chợ thường xuyên như những gia đình khác.

Bữa cơm của hai người cũng rất đơn giản. Thường chỉ có một món rau, một ít trứng hoặc cá, hôm nào ăn thịt thì bà mua một lượng vừa đủ. Ông bà ít ăn hàng quán, không có thói quen mua sắm theo sở thích và cũng chẳng mấy khi thay đồ đạc nếu chúng vẫn còn sử dụng tốt.

Khoản lương hưu 5 triệu đồng được ông Hiếu chia ra để dành cho những chi phí cố định và những tình huống phát sinh. Tiền điện, nước, thuốc men thông thường hay một vài khoản đóng góp ở địa phương đều được tính toán cẩn thận. Những tháng không có việc đột xuất, ông bà lại giữ nguyên được khoản tiền ấy.

Điều đáng quý là dù kinh tế không dư dả, ông bà vẫn không muốn phụ thuộc vào con cái. Các con thỉnh thoảng biếu tiền, mua quà, nhưng hai người thường chỉ nhận những thứ thật sự cần thiết. Cuộc sống trong căn nhà nhỏ cứ bình lặng trôi qua, không nhiều tiện nghi nhưng cũng chẳng thiếu những điều thiết yếu.

Không cần nhiều vật chất, quan trọng là có niềm vui

Câu chuyện của ông Hiếu và bà Mai gợi ra một cách sống tuổi già đáng để nhiều người tham khảo. Khi đã nghỉ hưu, thu nhập thường giảm đáng kể, trong khi sức khỏe có thể yếu đi và các khoản chi cho sinh hoạt, thuốc men lại tăng lên. Vì vậy, dưỡng già không nhất thiết phải có nhiều tiền hay tận hưởng những dịch vụ đắt đỏ. Điều quan trọng là biết điều chỉnh nhu cầu, giữ sức khỏe và tạo cho mình một cuộc sống có ý nghĩa.

Thứ nhất, chủ động tạo nguồn thực phẩm sạch để giảm chi phí. Những gia đình có sân vườn, dù diện tích không lớn, có thể trồng một số loại rau theo mùa, nuôi vài con gà nếu điều kiện phù hợp. Không cần làm quá nhiều hay biến việc trồng trọt thành một công việc nặng nhọc. Chỉ cần đủ rau ăn hằng ngày, có thêm trứng hoặc thực phẩm tự cung tự cấp là đã giảm được một khoản đáng kể trong ngân sách.

Ảnh minh họa

Thứ hai, duy trì vận động nhẹ nhàng mỗi ngày. Người lớn tuổi không nên ngồi một chỗ quá lâu. Những công việc như tưới cây, nhặt rau, chăm sóc hoa, đi bộ quanh nhà hay tập vài động tác dưỡng sinh đều có thể giúp cơ thể vận động. Tuy nhiên, cần lựa chọn công việc phù hợp với thể trạng, tránh cúi lâu, mang vác nặng hoặc làm việc ngoài trời khi thời tiết quá nóng. Người có bệnh nền cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ về mức độ vận động phù hợp.

Thứ ba, quản lý khoản lương hưu một cách khoa học. Người nghỉ hưu nên ưu tiên các khoản thiết yếu như ăn uống, điện nước, chăm sóc sức khỏe và dự phòng khi ốm đau. Không nên cố tiết kiệm bằng cách cắt giảm những bữa ăn đủ chất hoặc trì hoãn việc khám chữa bệnh. Có một khoản dự phòng riêng sẽ giúp tuổi già chủ động hơn, không phải lo lắng mỗi khi phát sinh việc bất ngờ.

Cuối cùng, đừng quên chăm sóc đời sống tinh thần. Có người bạn để trò chuyện, có hàng xóm thăm hỏi, có con cháu quây quần vào những dịp cuối tuần hay đơn giản là mỗi sáng thức dậy được chăm sóc khu vườn mình yêu thích, tất cả đều là những niềm vui đáng quý. Người già cũng cần được giao tiếp, được quan tâm và cảm thấy bản thân vẫn có ích.

Thực tế, không phải ai cũng có điều kiện sở hữu một mảnh vườn như ông Hiếu và bà Mai. Nhưng cách sống của hai ông bà vẫn đem lại một bài học đáng suy ngẫm: tuổi già không nhất thiết phải chạy theo vật chất, cũng không cần cố gắng tích lũy bằng mọi giá. Một khoản thu nhập vừa đủ, chi tiêu hợp lý, sức khỏe được duy trì và tinh thần luôn thoải mái đôi khi đã là nền tảng tốt nhất cho những năm tháng nghỉ ngơi.