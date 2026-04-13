Tông liên hoàn 4 xe trên phố Hà Nội, nữ tài xế có biểu hiện lạ, nằm gục 15 phút trên vô lăng rồi xuống ô tô

Tối 13/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hiện trường vụ va chạm liên hoàn xảy ra Tên phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, Hà Nội). Theo nội dung clip do người chứng kiến ghi lại thì sau khi xảy ra tai nạn, nữ tài xế ô tô có biểu hiện lạ, hoảng hốt và nằm gục trên vô lăng. Phải chừng 15 phút sau, nữ tài xế mới có thể bước xuống xe và ngồi uống nước. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

VTC News thông tin theo đó vào khoảng 19h30 ngày 13/4, nữ tài xế (chưa xác định danh tính) lái ô tô mang BKS 30L-221.XX di chuyển trên đường Doãn Kế Thiện, hướng về phố Trần Vỹ. Khi đến trước số nhà 52 phố Doãn Kế Thiện, ô tô này bất ngờ đâm vào xe máy mang BKS 18D1-741.XX do một nam thanh niên điều khiển (chưa xác định danh tính) và xe máy BKS 29X3-075.XX do một phụ nữ điều khiển.

Chưa dừng lại, ô tô 30L-221.XX tiếp tục đâm vào đuôi xe tải mang BKS 29H-746.XX, rồi lao sang làn đường ngược chiều, va chạm với ô tô BKS 30E-393.XX.

Hình ảnh nữ tài xế trong vụ đâm liên hoàn trên phố Hà Nội. (Ảnh cắt từ clip)

Dân Trí thông tin hiện trường cho biết, một chiếc ô tô bị ô tô BKS 30L-221.xx đâm trúng phần đầu, 2 xe máy còn lại nằm đổ giữa đường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý. Lực lượng chức năng cũng đưa nữ tài xế đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nồng độ cồn và chất ma túy. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.