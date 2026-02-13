Tổng kết cuối năm của hội làm affiliate: Được chuyển khoản 300K mà vui hơn thưởng Tết!

Nhiều năm qua, thưởng Tết luôn là "nhân vật chính" trong mọi câu chuyện cuối năm tại các văn phòng. Người ta hồi hộp, đồn đoán, rồi vui mừng hoặc thất vọng dựa trên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Năm nay, một tiếng ting ting cuối năm khiến nhiều người thích thú hơn cả thưởng Tết chính là tiền affiliate.

Những ngày này, không khó để bắt gặp ảnh chụp màn hình khoe ảnh chụp màn hình "ting ting" tiền hoa hồng affiliate. Có người chỉ được cộng vài trăm nghìn, có người vài triệu đồng hoặc chục triệu đồng nhưng đều chung cảm giác phấn khích.

Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý khoe bill nhận hơn 13,6 triệu đồng sau đúng 1 tháng làm affiliate. Đây cũng là lần được thanh toán đầu tiên của cô nên càng phấn khởi hơn.

“Hôm qua còn buồn thiu vì mất tiền oan gần 10 triệu. Sáng nay sàn S. gửi khoản tiền đầu tiên sau đúng 30 ngày gắn bó, thanh toán lần đầu luôn. Thế là hôm nay quyết tâm đi mua cam… không nhìn giá. Đời đúng là lên xuống như biểu đồ nhưng thôi, có sàn S. là có động lực” - Ngọc Hà tiết lộ.

Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý

Bài đăng khoe tiền affiliate của vợ NSND Công Lý. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, vợ NSND Công Lý thường share link sản phẩm liên quan đến làm đẹp cho vợ, quần áo cho chồng, đồ gia dụng,... phía dưới các bài đăng về 2 vợ chồng trên Facebook. Với lượng người theo dõi lên đến 530k, các bài đăng đều nhận lượng tương tác đáng kể, giúp hiệu quả affiliate của Ngọc Hà khá cao.

Khi chia sẻ mâm cỗ ông Công ông Táo thì Ngọc Hà gắn link bộ bát đĩa.

Khi đăng ảnh mới của Công Lý thì Ngọc Hà gắn link quần áo nỉ.

Dịp Tết năm nay, ngoài tiền thưởng Tết ở công ty thì Quỳnh Thư (24 tuổi, Khánh Hòa) còn có thêm tiền affiliate. Số tiền nhận được của cô tháng này là hơn 3 triệu đồng.

“Cuối năm, nhu cầu mua sắm nhiều hơn nên tiền affiliate mà mình nhận được cũng nhiều hơn một chút. Số tiền này không nhiều bằng thưởng Tết của công ty mình đâu nhưng mà cũng được, cũng vui” - Quỳnh Thư chia sẻ.

Theo thống kê từ tài khoản của Thư, trong tháng vừa rồi thì mặt hàng thời trang, cụ thể là áo dài được ưa chuộng nhất. Trong 1 tháng, đã có 24 sản phẩm áo dài được chốt đơn từ link affiliate của cô.

Quỳnh Thư

Tháng này Quỳnh Thư nhận được hơn 3 triệu đồng

Thống kê mặt hàng và các đơn hàng.

Ngoài ra, nhiều người cũng háo hức share thành quả gắn link của mình, con số chỉ khoảng vài trăm nghìn hoặc dăm bảy trăm nghìn, chẳng đáng là bao nếu so với tiền thưởng Tết nhưng quan trọng là vui. Mà cái gì vui thì mình ưu tiên!

“Tuần làm việc cuối cùng đợi những niềm vui nho nhỏ. Các bác có như em không, biết đơn ít nhưng hôm nào cũng hóng ra hóng vào. Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ ạ!” - một cư dân mạng khoe bill trong nhóm thảo luận về affiliate và tâm sự.

Tiền affiliate đôi khi chỉ vài trăm nghìn nhưng mà vui!

Tất nhiên được thưởng Tết hay được tiền affiliate đều vui nhưng mỗi cái lại vui một kiểu khác nhau. Nếu tiền thưởng Tết vui trong khuôn khổ là đi làm đủ - nhận đủ, công ty kinh doanh tốt - thưởng cao, công ty khó khăn - thưởng ít; là ghi nhận từ tập thể thì tiền hoa hồng affiliate là sự phản hồi trực tiếp từ thị trường. Khoản hoa hồng vì thế không chỉ là tiền. Nó là bằng chứng rằng tiếng nói của bạn có trọng lượng, dù rất nhỏ.

Hơn nữa, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, thưởng Tết không còn là điều chắc chắn. Có năm tăng, có năm giảm. Nhiều người dần học cách không phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn thu duy nhất.

Sau cùng, số tiền affiliate từ tiếp thị có thể không thay đổi cuộc sống. Nhưng nó có thể thay đổi cách một người nhìn về bản thân, từ người đi làm chờ lương thành người biết tận dụng cơ hội để tạo thêm thu nhập. Và đôi khi, chính sự thay đổi trong tư duy ấy chứ không phải số tiền mới là phần thưởng Tết lớn nhất, niềm vui ý nghĩa nhất.