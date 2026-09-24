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Tổng kết bình chọn CCA 2026: Hội tụ đầy đủ Việt, Nhật, Trung, Hàn, chờ kết quả chính thức vào ngày 4/10

Vĩnh Phúc
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Liệu 12 cái tên đang tạm giữ thế thượng phong có bảo toàn được vị trí, hay sẽ có những cú lật kèo ngoạn mục trong đêm gala trao giải?

Đường đua Car Choice Awards 2026 đang bước vào giai đoạn nước rút đầy kịch tính trước thềm đêm Gala trao giải vào ngày 4/10 sắp tới. Hiện tại, 12 cái tên dẫn đầu bảng bình chọn của 12 hạng mục đã chính thức lộ diện, mang đến một bức tranh toàn cảnh về thị hiếu tiêu dùng ô tô. Dù mới chỉ là kết quả sơ bộ từ lượt bình chọn của khán giả, danh sách này đã lập tức tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi về sự xứng đáng của từng mẫu xe ở vị trí top 1.

- Ảnh 1.

VinFast VF 5 tạm dẫn đầu phân khúc Xe gia đình dưới 600 triệu. Ảnh: VinFast

Đáng chú ý nhất là những bất ngờ nổ ra ở nhóm Xe gia đình. Việc VinFast VF 5 dẫn đầu phân khúc Xe gia đình dưới 600 triệu hay Honda HR-V thống trị mảng 600 triệu đến 1 tỷ khiến nhiều người hoài nghi về tính tối ưu không gian so với Xpander hay Territory.

Sự vươn lên của BYD M6 trước VinFast Limo Green ở hạng mục Xe dịch vụ cho hành khách của năm cho thấy góc nhìn mới mẻ về việc ưu tiên trải nghiệm hành khách thay vì bài toán chi phí đơn thuần.

Ở chiều ngược lại, nhiều phân khúc cho thấy sự đồng thuận cao từ số đông. Hyundai Santa Fe và Volkswagen Viloran chứng minh sức hút ở nhóm Xe gia đình 1-2 tỷ và 2-5 tỷ đồng nhờ tính thực dụng vượt trội. Trong khi đó, VinFast VF 8 gần như không có đối thủ ở hạng mục xe thuần điện, còn mẫu xe Geely EX2 lại dễ dàng chinh phục phái đẹp bằng thiết kế điệu đà cùng mức giá hợp lý.

- Ảnh 2.

"Tân binh" Mazda MX-5 gây bất ngờ ở nhóm Xe chất chơi. Ảnh: Mazda

Những xu hướng mới cũng được khắc họa rõ nét qua lựa chọn của người trẻ và giới mộ điệu. VinFast VF 3 trở thành đại diện của thế hệ Gen Z nhờ mức giá dễ tiếp cận, đánh bại mẫu xe Honda Civic. Ở hạng mục Xe chất chơi, Mazda MX-5 bất ngờ vượt mặt Lotus Emira, minh chứng cho việc người dùng đang ưu tiên những thú chơi xe thể thao thực tế và phù hợp với số đông hơn.

Liệu 12 cái tên này đã thực sự là những đại diện xuất sắc nhất, hay sẽ còn những cú lật kèo ngoạn mục nào ở phút chót? Tất cả đều có ở video bên dưới.

Tổng kết bình chọn CCA 2026: Hội tụ đầy đủ Việt, Nhật, Trung, Hàn, chờ kết quả chính thức vào ngày 4/10

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

- Ảnh 3.
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Tags

VinFast VF 5

Honda HR-V

BYD M6

Hyundai Santa Fe

HTV9

VCCorp

AutoPro

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