1) Các khối đi bộ
- Các cung đường chính:
- Đường 1: Sơn Tây → QL21 → QL32 → Hồ Tùng Mậu → Phạm Văn Đồng → Hoàng Quốc Việt → Hoàng Hoa Thám.
- Đường 2: Nhuận Trạch → Xuân Mai → QL21 → 221A → Hòa Lạc → Đại lộ Thăng Long (kéo dài) → Trần Duy Hưng → Nguyễn Chí Thanh → Liễu Giai → Văn Cao → Hoàng Hoa Thám.
- Đường 3: TB4 → 429 → 419 → QL6 → Nguyễn Trãi → Khuất Duy Tiến → Trần Duy Hưng → Nguyễn Chí Thanh → Liễu Giai → Văn Cao → Hoàng Hoa Thám.
- Điểm xuống xe/kết thúc hành trình: Ngã tư Phan Đình Phùng - Hùng Vương.
2) Khối kỵ binh
- Xuất phát: Sông Công (Thái Nguyên).
- Lộ trình: Cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên → QL18 → Võ Nguyên Giáp → Cầu Nhật Tân → Võ Chí Công → Hoàng Hoa Thám.
- Điểm tập kết: Công viên Bách Thảo.
3) Khối xe bánh xích/xe thiết giáp lốp/xe tăng (xuất phát từ Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng)
- Lộ trình chính: Sở Chỉ huy BQP → Nguyễn Tri Phương → Cửa Bắc – Yên Phụ.
- Cung đường liên quan khác: Hùng Vương → rẽ trái Lê Hồng Phong → Điện Biên Phủ → Nguyễn Chí Phương → về BQP (tuyến về hoặc điều tiết cụ thể).
- Điểm tập kết: Đường Thanh Niên
4) Khối xe bánh lốp/xe pháo(xuất phát từ F1)
- Lộ trình: Trường đua F1 → Lê Quang Đạo → Lê Đức Thọ → Hồ Tùng Mậu → Phạm Văn Đồng → Hoàng Minh Thảo → Võ Chí Công → Âu Cơ → Nghi Tàm.
- Điểm tập kết: Đường Thanh Niên (khu vực Nghi Tàm).
- Tất cả xe của công an và quân đội (trừ xe tăng và các xe từ Sở Chỉ huy) đều tập kết tại đây.
5) Khung giờ
- Khối xe: từ 16:00 bắt đầu di chuyển.
- Khối người: bắt đầu từ buổi trưa.