Tổng hợp luyện diễu binh: Lộ trình di chuyển và điểm tập kết các khối

Nguyễn Minh - Châu Linh |

Để người dân chủ động di chuyển và theo dõi, dưới đây là thông tin chi tiết lộ trình, điểm tập kết trong buổi tổng hợp luyện tối 21/8. Lộ trình có thể được điều chỉnh theo điều hành tại chỗ của lực lượng chức năng.

Tổng hợp Lộ trình diễu binh và Điểm tập kết các Khối 21 / 8 - Ảnh 1.

1) Các khối đi bộ

  • Các cung đường chính:
    • Đường 1: Sơn Tây → QL21 → QL32 → Hồ Tùng Mậu → Phạm Văn Đồng → Hoàng Quốc Việt → Hoàng Hoa Thám.
    • Đường 2: Nhuận Trạch → Xuân Mai → QL21 → 221A → Hòa Lạc → Đại lộ Thăng Long (kéo dài) → Trần Duy Hưng → Nguyễn Chí Thanh → Liễu Giai → Văn Cao → Hoàng Hoa Thám.
    • Đường 3: TB4 → 429 → 419 → QL6 → Nguyễn Trãi → Khuất Duy Tiến → Trần Duy Hưng → Nguyễn Chí Thanh → Liễu Giai → Văn Cao → Hoàng Hoa Thám.
    • Điểm xuống xe/kết thúc hành trình: Ngã tư Phan Đình Phùng - Hùng Vương.

2) Khối kỵ binh

  • Xuất phát: Sông Công (Thái Nguyên).
  • Lộ trình: Cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên → QL18 → Võ Nguyên Giáp → Cầu Nhật Tân → Võ Chí Công → Hoàng Hoa Thám.
  • Điểm tập kết: Công viên Bách Thảo.

3) Khối xe bánh xích/xe thiết giáp lốp/xe tăng (xuất phát từ Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng)

  • Lộ trình chính: Sở Chỉ huy BQP → Nguyễn Tri Phương → Cửa Bắc – Yên Phụ.
  • Cung đường liên quan khác: Hùng Vương → rẽ trái Lê Hồng Phong → Điện Biên Phủ → Nguyễn Chí Phương → về BQP (tuyến về hoặc điều tiết cụ thể).
  • Điểm tập kết: Đường Thanh Niên

4) Khối xe bánh lốp/xe pháo(xuất phát từ F1)

  • Lộ trình: Trường đua F1 → Lê Quang Đạo → Lê Đức Thọ → Hồ Tùng Mậu → Phạm Văn Đồng → Hoàng Minh Thảo → Võ Chí Công → Âu Cơ → Nghi Tàm.
  • Điểm tập kết: Đường Thanh Niên (khu vực Nghi Tàm).
    • Tất cả xe của công an và quân đội (trừ xe tăng và các xe từ Sở Chỉ huy) đều tập kết tại đây.

5) Khung giờ

