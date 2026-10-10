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Tổng Giám đốc TsAGI Kirill Sypalo và Phó Giám đốc Elena Bokhanova bị bắt giữ

Bạch Dương
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Những nhà lãnh đạo cấp cao của Viện Khí động học Trung ương Zhukovsky (TsAGI) của Nga đã trở thành bị cáo của một vụ án hình sự.

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Ông Kirill Sypalo, Tổng Giám đốc Viện Khí động học Trung ương Zhukovsky (TsAGI), và cấp phó của ông, bà Elena Bokhanova đã trở thành đối tượng của một cuộc điều tra.

Bộ phận báo chí của viện đã chính thức xác nhận với hãng thông tấn TASS rằng các thủ tục điều tra đang được tiến hành đối với 2 nhà lãnh đạo cấp cao của trung tâm nghiên cứu hàng không hàng đầu nước Nga.

Do các thủ tục pháp lý đang diễn ra đối với ban lãnh đạo hiện tại, cơ quan hàng không đã nhanh chóng phê duyệt thay đổi nhân sự.

Ông Alexander Medvedsky, Phó Giám đốc thứ nhất của TsAGI đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc tạm quyền của doanh nghiệp chiến lược này.

Đại diện viện nhấn mạnh rằng bất chấp việc truy tố hình sự đối với ban lãnh đạo cấp cao, việc tổ chức nghiên cứu vẫn tiếp tục để thực hiện tất cả các chương trình của nhà nước và duy trì hoạt động bình thường.

- Ảnh 2.

Viện Khí động học Trung ương Zhukovsky đối diện thách thức lớn.

Viện Khí động lực học Trung ương (TsAGI) đặt tại Zhukovsky, gần Moskva, là trung tâm khoa học nhà nước lớn nhất thế giới. Nơi đây tiến hành nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về khí động học, độ bền và hệ thống điều khiển cho tất cả các loại máy bay dân dụng cũng như quân sự, bao gồm cả phi cơ chở khách siêu âm tiên tiến và chiến đấu cơ.

Các điều khoản cụ thể của Bộ luật Hình sự Nga mà vụ án được khởi tố, cũng như tình trạng tố tụng của ông Sypalo và bà Bokhanova hiện chưa được tiết lộ trong tuyên bố chính thức từ cơ quan chức năng.

Hoạt động điều tra đối với ban lãnh đạo một viện nghiên cứu quan trọng hàng đầu ở vùng Moskva diễn ra trong bối cảnh các biện pháp an ninh và giám sát được tăng cường trong khu vực, nơi lực lượng phòng không đã liên tục đánh chặn và tiêu diệt máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine trong suốt cả ngày.

Các cơ quan thực thi pháp luật đang tiếp tục tiến hành điều tra và kiểm toán đối với lĩnh vực tài chính và kinh tế của Viện, để làm rõ tất cả tình tiết xung quanh hoạt động bất hợp pháp tiềm tàng.

Theo Avia-pro
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Tags

Zhukovsky

Nga

hàng không

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