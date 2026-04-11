Tổng giám đốc một công ty Bất động sản bị bắt trong vụ chiếm đoạt tiền của người mua nhà ở xã hội

Thanh Hà |

Lê Trung Tiến, 35 tuổi, trú xã Đại Thanh, Hà Nội - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Star Homes bị cơ quan điều tra bắt giữ trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.

Tổng giám đốc Công ty Star Homes bị bắt vì Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mua nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Lê Trung Tiến.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn dịch vụ để chiếm đoạt tiền của người bị hại có nhu cầu mua nhà ở xã hội (NOXH) xảy ra tại TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 17/3, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến mua NOXH xảy ra tại Hà Nội. Sau đó, vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội để điều tra theo quy định.

Ngày 25/3, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Tiến và Nguyễn Thị Thuý (39 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội - là Giám đốc nhân sự Công ty Star Homes) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Vụ án hiện đang được cơ quan điều tra mở rộng làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 đối tượng liên quan đến việc môi giới và bán NOXH.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ án trên là hồi chuông cảnh báo về tình trạng các đối tượng lợi dụng nhu cầu mua NOXH để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng, tìm hiểu thông tin rõ ràng để mua NOXH (theo quy định của pháp luật).

Đồng thời ai là bị hại đã từng đặt mua NOXH của các đối tượng trên liên hệ Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội (địa chỉ: số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), Điều tra viên thụ lý (số điện thoại: 0935696569 hoặc 0692194085 ) để trình báo và phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

