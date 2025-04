Tổng đạo diễn “Ký Ức Vui Vẻ”: “Tôi không hiểu mình làm gì sai để anh Tự Long phải lớn tiếng như vậy”

Ký ức vui vẻ có lẽ là chương trình mà không một người Việt Nam nào không biết. Chương trình thu hút không chỉ bởi quy tụ dàn sao Việt nổi tiếng ở nhiều thế hệ mà còn bởi kịch bản nhân văn khi đầy ắp tiếng cười khi rưng rưng nước mắt.

“Ký ức vui vẻ” đã vắng bóng trên truyền hình 3 năm qua nhưng những gì đọng lại trong trí nhớ khán giả lại không dễ phai mờ. Tình cờ gặp Lữ Thị Thùy Vân - người đứng sau điều hành sản xuất chương trình này trong một ngày cuối tháng 4 nhiều cảm xúc cũng khiến cho cuộc trò chuyện giữa chúng tôi bỗng trở nên thân tình và cởi mở…

Tổng đạo diễn - điều hành sản xuất chương trình Ký Ức Vui Vẻ - Lữ Thị Thùy Vân. (Ảnh trong bài do NVCC).

“Người nghệ sĩ đầu tiên làm tôi bật khóc trên sân khấu là anh Tự Long”

- Làm điều hành sản xuất – tổng đạo diễn của một chương trình quy tụ toàn những nghệ sĩ tên tuổi của nhiều thế hệ, Vân có áp lực hay gặp khó khăn không?

Tôi may mắn vì có khoảng thời gian được làm chương trình Ký Ức Vui Vẻ - một chương trình nhiều cảm xúc, nhiều tâm huyết và nhiều mồ hôi, nước mắt của chúng tôi. Đến giờ, chúng tôi vẫn luôn tự hào vì đã là một phần trong ký ức vui vẻ, tươi đẹp ấy.

Trong chương trình này, điều khó nhất là chúng tôi cùng lúc quy tụ được nhiều nghệ sĩ lớn và cả những nhân vật lịch sử khó mời. Nhưng chắc Trời thương, Tổ Nghiệp thương và được khán giả thương nên khi ê-kíp mở lời mời thì đa phần được các cô chú nghệ sĩ, các nhân vật nhận lời và hết lòng với chúng tôi.

Tuy nhiên, để được nhận lời thì quá trình trước đó cũng không hề dễ dàng. Có những lần đợi mãi đến 3 năm, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nản vì chúng tôi tin điều chúng tôi làm là ý nghĩa cho chương trình và cho khán giả. Tôi muốn nói đến niềm tin. Đó cũng là áp lực lớn nhất của tôi.

Bản thân tôi phải tin, ê-kíp phải tin thì chúng tôi mới có thể thuyết phục được những nhân vật gạo cội, lẫy lừng đặt chân đến phim trường Ký Ức Vui Vẻ. Tin thôi chưa đủ, phải chân thành nữa. Tất cả mọi thứ chúng tôi làm đều dựa trên niềm tin và thái độ chân thành với nhau.

Lữ Thị Thùy Vân rất tâm huyết với chương trình.

- Kỷ niệm nào trong quá trình làm chương trình này khiến Vân nhớ nhất?

Trong chương trình, mỗi nghệ sĩ đối với tôi đều là nghệ sĩ lớn vì tôi trân trọng họ và ai đến cũng mang một tâm thế chân thật, hồn nhiên, hết mình. Nhưng người mà chúng tôi thấy “áp lực” nhất chắc là NSND Tự Long. Anh ấy là người nhiều năng lượng, nhiều kiến thức, nhiều cảm xúc và rất nhạy cảm.

Chính vì vậy mà khi chúng tôi làm điều gì đó chưa đúng, chưa hay… thì anh ấy phản ứng rất dữ. Người nghệ sĩ đầu tiên làm tôi bật khóc trên sân khấu là anh ấy. Sau ngày ghi hình đầu tiên, tôi ngồi trong kho đạo cụ phim trường, nhìn lên trần mà khóc…

Đêm trước lúc đang tổng duyệt thì ba tôi bệnh nặng phải nhập viện cấp cứu. Tôi duyệt xong, nửa đêm chạy vào bệnh viện chỉ để thăm ba một lát rồi lặng lẽ đi về nhà để hôm sau onset.

Tôi hiểu trách nhiệm của mình với cả một tập thể ê-kíp chương trình lớn. Dù xót lòng, nhưng phải cố. Tôi cũng không nói ai trong ê-kíp về việc này. Ra set quay, cách nói chuyện và cá tính mạnh của anh ấy khiến tôi cảm thấy bế tắc, tôi không hiểu mình đã làm sai cái gì để anh ấy phải lớn tiếng như vậy?

Nhưng sau này, khi đã làm việc cùng nhau nhiều, ê-kíp tôi nhận ra “lớn tiếng” là đặc tính của anh ấy rồi. Nhưng sau cái lớp vỏ gai góc đó là một người nghệ sĩ tài năng tâm huyết, là một người anh luôn kề vai sát cánh cùng ê-kíp chương trình “Ký Ức Vui Vẻ”. Và tôi biết ơn quãng thời gian được làm chương trình này rất nhiều.

Lữ Thị Thùy Vân với NSND Tự Long.

Ký Ức Vui Vẻ sẽ quay lại với một phiên bản hợp thời hơn

- Ký Ức Vui Vẻ làm được 4 mùa thì ngưng lại tới giờ. Nguyên nhân là gì? Vân có ý định đưa show truyền hình này quay trở lại không?

Đây là chương trình lớn và nhiều tâm huyết nhưng chính điều đó cũng là áp lực vô hình của ê-kíp, của nhà sản xuất. Phải có nguồn kinh phí đủ lớn để thực hiện. Phải đủ tự tin về mặt đề tài, nội dung.

Ký ức chưa kịp hình thành, chưa kịp sâu lắng chắt lọc thì có khơi lại cũng chỉ là nội dung hời hợt. Chúng ta không thể kể về ký ức một vết sẹo thất tình của ngày hôm qua, đó là quá khứ. Còn ký ức theo cách nghĩ của tôi là điều gì đã đi qua và đủ sâu đậm trong tâm trí của nhiều người.

Vì vậy, khâu chọn nội dung là khâu tốn nhiều thời gian và tâm trí nhất. Phải đi nhiều, biết nhiều, cảm nhận nhiều… thì mới tìm được điểm chung của Bắc – Trung – Nam. Chọn đề tài làm sao để người Việt Nam nào, ở đâu cũng đều nhìn thấy chính mình trong đó, có thể đối chiếu sự khác biệt nhưng vẫn phải có điểm chung.

Ký Ức Vui Vẻ đã cho tôi được gần hơn với khán giả, được nhiều cô chú, anh chị em yêu mến. Có người giúp chúng tôi vô điều kiện trong những lần ê-kíp tìm đạo cụ cho chương trình.

Họ sẵn lòng gửi cả quyển nhật ký của 40 năm về trước, họ gửi chiếc áo kỷ vật của gia đình, họ gửi chiếc xe đạp thống nhất từ Bắc vào Nam cho chúng tôi… Có người không bỏ sót tập nào, xem đi xem lại.

Và từng dòng bình luận của khán giả, tôi đều đọc. Tôi xem đó là niềm vui, là thành công lớn nhất của ê-kíp chứ không phải cá nhân tôi. Với những giải thưởng đã đạt được như Mai Vàng, VTV Awads dành cho chương trình truyền hình được yêu thích nhất, tôi xem đó là vinh dự của tập thể.

Ai cũng hỏi khi nào Ký Ức Vui Vẻ quay lại? Tôi không thể quyết định được điều này vì liên quan nhiều yếu tố khác nhưng tôi mong đủ duyên, đủ điều kiện để một ngày không xa, Ký Ức Vui Vẻ có thể quay trở lại trong một phiên bản hợp thời hơn, cảm xúc hơn!

- Để sống được với nghề làm show truyền hình thực tế trong thời điểm này không phải đơn giản, nhất là hiện tại có rất nhiều show truyền hình thực tế bùng nổ và ăn khách. Vân có bị áp lực bởi điều này không?

Truyền hình thực tế là một trong số các hoạt động khác ngành truyền thông và làm nghệ thuật. Bản thân tôi từng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau của lĩnh vực sản xuất TVshow.

Từ thời làm chương trình Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình, Duyên Dáng Asean, Người Dẫn Chương Trình Truyền Hình… là những cuộc thi, những chương trình truyền hình trực tiếp.

Sau đó là thời bùng nổ của những gameshow mua format nước ngoài như The Voice, X-Factor, The Voice Kids, So You Think You Can Dance… nên tôi hiểu việc đổi mới cách thức sản xuất và nội dung là điều cần thiết.

Có những giai đoạn ghi hình studio rất được ưa chuộng, các phim trường đều kín lịch, chen nhau đặt trước hơn nửa năm. Nhưng gần đây xu hướng ghi hình outdoor lại được ưa chuộng.

Về mặt nội dung thì có giai đoạn khán giả thích hài, các show hài mọc lên nhan nhản. Có lúc khán giả thích xem ca nhạc, thì đâu đâu cũng ca nhạc. Chưa kể riêng với ca nhạc thôi, nhưng có lúc thì bolero trữ tình, lúc thì rap, lúc thì ballad lên ngôi…

Áp lực của tôi cũng không nằm ngoài áp lực chung của các nhà sản xuất. Sau Ký Ức Vui Vẻ, tôi cũng làm nhiều show khác như Chiến Binh Tí Hon, Vietnam Entertainment Awards, Sóng VieON…. và có những thành tựu nhất định.

Như Chiến Binh Tí Hon là show thực tế dành cho thiếu nhi lớn nhất từ trước đến giờ với số lượng máy quay lên đến 38 và nhân sự gần 200 người ghi hình liên tục trong gần 1 tháng. Ngoài show, thì sitcom, show cộng đồng, event, MV ca nhạc… cũng nằm trong kinh nghiệm làm việc của tôi.

Nên nếu nói là áp lực thì có nhưng không phải là lý do để mình dừng lại trong hành trình được làm nghề, được sống và tận hưởng những khoảnh khắc sống với nghề này của tôi. Tôi đang tìm cho mình một hướng đi phù hợp hơn trong thời đại số hoá nhưng làm sao vẫn giữ bản sắc của mình.

Với MC Lại Văn Sâm.

Lữ Thị Thùy Vân đại diện cho ê-kíp sản xuất chương trình nhận giải Mai Vàng.

“Tôi đã nếm trải cảm giác bị coi thường”

- Nam giới làm sản xuất đã vô cùng vất vả, huống chi là phụ nữ. Những góc khuất của công việc này mà một phụ nữ phải đối diện là gì? Vân xử lý như thế nào với những tình huống đó?

Tôi đam mê công việc này, nên tất cả những vất vả, gian nan tôi đều vượt qua và tự hoàn thiện mình mỗi ngày. Tôi đi làm chưa bao giờ quan tâm đến chuyện thời gian. Tôi chỉ quan tâm hoàn thành công việc chứ không quan tâm hết giờ làm. Tôi cũng không quan tâm 1 năm có bao nhiêu ngày phép và dùng ngày nghỉ phép đó để làm việc gì khác.

Khi nữ làm ngành sản xuất chương trình truyền hình, chúng tôi có lợi thế về mặt cảm xúc, ứng xử mềm dẻo hơn. Nhưng vì tôi là phụ nữ, nên trong mắt những người xung quanh có phần dò xét xem mình có thật sự mạnh mẽ, quyết liệt, đủ bản lĩnh để điều hành sản xuất và sắp xếp tất cả mọi việc vào đúng kịch bản đề ra không.

Lúc mới vào nghề, tôi đã nếm trải cái cảm giác bị coi thường khi người cầm mic điều hành trên set là một phụ nữ trẻ, xung quanh toàn những anh chị em nhiều tuổi hơn và có tay nghề cao rồi. Họ không nói ra nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt, thái độ của họ.

Tôi lặng lẽ vào WC và khóc. Tôi nghĩ, mình cũng là con người mà, mình cũng làm việc đàng hoàng mà, sao vì mình trẻ, sao vì mình là phụ nữ mà họ lại có thái độ như vậy?

Nhưng mà, lúc đó tôi nghĩ, trách nhiệm trên vai mình nếu mình vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng chương trình thì mình không xứng đáng với niềm tin mà ban giám đốc công ty đã giao.

Tôi thay đổi cách nói chuyện, cách điều hành, không xin - nhờ nữa mà trên set là “lệnh” mạch lạc rõ ràng, nghiêm túc. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi người sẽ thấy tôi “khó ưa”, nhưng tôi dám nhận trách nhiệm về mình.

Run chứ, sợ chứ, sợ làm sai, sợ người ta ghét mình… Và có thời điểm, người ta ghét tôi thật. Nhưng sau này, gặp lại họ không giận vì họ hiểu rằng tôi chỉ muốn làm đúng việc của mình được giao, làm đúng trách nhiệm của mình một cách đàng hoàng, không ép ai, nhưng xin đừng ai ép tôi. Tôi chỉ muốn làm nghề một cách nhiệt thành, say mê! Còn lại những việc khác tôi nghĩ mình đều có thể cố gắng không thua đàn ông.

Có lần ghi hình onset liên tục từ 8 giờ sáng hôm nay đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, tôi vẫn điều hành liên tục trong khi các anh sản xuất phải thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Một phần vì vị trí của tôi nắm toàn bộ kịch bản nội dung, sản xuất và tôi đồng thời cầm mic điều hành hiện trường nên tôi không thể rời monitor để nghỉ ngơi được lúc onset. Mọi người đùa, bảo tôi là “Cô Vân đàn ông”. Tôi cũng chỉ cười trừ thôi, tôi cũng muốn dịu dàng mà không được!

- Sau công việc, cuộc sống riêng tư của “Cô Vân đàn ông” thế nào?

Tôi ly hôn 3 năm trước và hiện giờ tôi là mẹ đơn thân sống cùng 2 đứa con và mẹ ruột. Ba tôi mất cách đây 1 năm, nên trong nhà tôi là trụ cột chính. Có những chuyện xảy ra dồn dập làm tôi rơi vào trạng thái bão hoà cảm xúc và kiệt sức. Nhưng may mắn xung quanh tôi còn có nhiều người thân, anh chị em bạn bè đồng nghiệp - nghệ sĩ thương tôi, họ động viên tinh thần và hỗ trợ tôi vượt qua giai đoạn sóng gió đó.

Lữ Thị Thùy Vân hiện là mẹ đơn thân.

Hiện tại, tôi đã cân bằng chính mình và bắt đầu một hành trình mới của bản thân. Tôi muốn được làm nhiều hơn, tôi không ngại thử nghiệm những điều mới mẻ. Không giới hạn nhưng vẫn giữ cốt lõi nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng. Mong giai đoạn tới, tôi sẽ được mọi người đón nhận với vai trò CEO – nhà sản xuất - đạo diễn Lữ Thị Thuỳ Vân.

- Cảm ơn Vân đã chia sẻ và chúc bạn mọi việc như ý!