Nữ NSƯT cả nước biết mặt: 1 NSND nổi tiếng muốn đón về nuôi nhưng chọn ở viện dưỡng lão vì điều này

NSƯT Diệu Hiền sinh năm 1945 tại Bạc Liêu. Bà mồ côi cha lúc 5 tuổi. Sau khi cha mất, mẹ của bà bị gia đình chồng đối xử như người ở. Buồn tủi cảnh đời bạc bẽo, bà dắt theo Diệu Hiền lên Sài Gòn mưu sinh. Suốt những năm tháng tuổi thơ của Diệu Hiền là ngủ gầm cầu hoặc ghe, mót chuối để ăn, uống nước giếng khoan tanh hôi.

Thế rồi mẹ Diệu Hiền đi bước nữa. Năm 14 tuổi, ba bỏ nhà theo gánh hát, được nhiều người thầy dạy nghề. 2 năm sau, bà được giao đóng vai chính.

Với tài năng của mình, bà từng được phong tặng danh hiệu "Đệ nhất đào võ" với nhiều vai diễn kinh điển như: Nữ tướng Triệu Thị Trinh (vở Nhụy Kiều Tướng quân), vai Bùi Thị Xuân (vở Nữ tướng Cờ Đào)...

NSƯT Diệu Hiền thời trẻ.

Một dạo, Diệu Hiền theo đoàn hát đi diễn ở các tỉnh. Lần đó, bà lưu diễn cùng đoàn cải lương Hương Tràm (Cà Mau) thì gặp tai nạn. Tàu chở đoàn bị cháy, bà bị bén lửa từ chân đến mặt, bỏng nặng 2/3 lưng, suýt chết. Suốt mấy tháng điều trị, bà phải nằm trên lá chuối non để không tươm mủ. Tay trái của bà bị teo cơ, không cử động được.

Khi biết bà bị tai nạn, học trò của bà là NSƯT Vũ Linh đã bỏ mọi show diễn để về Hậu Giang chăm sóc, tỉ mỉ lo cho bà từng miếng cháo, bài thuốc, rồi động viên tinh thần. Vụ tai nạn để lại nhiều vết sẹo ngang dọc trên cơ thể bà nhưng may mắn là khuôn mặt lành lặn.

Về hôn nhân, nghệ sĩ Diệu Hiền từng kết hôn với nghệ sĩ Út Hậu khi đi hát chung ở đoàn Thống Nhất của danh ca Út Trà Ôn. Hôn nhân gãy gánh giữa đường vì cả hai hết duyên.

Sau này, khi cải lương đi xuống, bà lặng lẽ rời xa sân khấu, sồng cùng con ở một khu chung cư cũ. NSƯT Diệu Hiền có 5 người con, đa số đã lập gia đình nhưng vẫn nặng gánh mưu sinh.

Trong đó, hai người con trai chơi đàn tại các tụ điểm sân khấu, hai con gái theo nghiệp cầm ca của mẹ dù hiếm khi được mời show. Con gái út của bà bị động kinh bẩm sinh nên cần có người chăm nom.

Thương các con vất vả chăm sóc mẹ, bà xin Hội sân khấu TPHCM được vào trung tâm dưỡng lão Nghệ sĩ (Quận 8) để không phiền con cháu. Năm 2023, bà cùng nhiều nghệ sĩ lão thành khác được chuyển sang viện dưỡng lão Thị Nghè.

Bà sống trong viện dưỡng lão nghệ sĩ vì không muốn phiền con cháu, bạn bè.

Hiện tại, nữ NSƯT có cuộc sống thảnh thơi bên những người bạn nghệ sĩ cùng cảnh ngộ như: nghệ sĩ Ngọc Đáng, Mạc Can, Lam Sơn và Huỳnh Thanh Trà…

Bạn thân của bà là NSND Bạch Tuyết từng ngỏ ý muốn đón bà về ở cùng, xây cho bà một căn phòng riêng có đầy đủ tiện nghi nhưng bà từ chối. Bà nói trên tờ Thanh Niên: “Dù có là chị em ruột kêu tôi về để nuôi, tôi còn không chịu chứ đừng nói là bạn”.

“Bây giờ tôi về với Bạch Tuyết thì được, nhưng nó làm tôi tưởng tượng như có một cái gì đó rào tôi lại, làm tôi khó chịu lắm. Chẳng thà tôi ở đây, thỉnh thoảng Bạch Tuyết qua thăm tôi là được rồi. Đâu thể nào cái gì tôi cũng gọi Bạch Tuyết được. Bạch Tuyết thấy không kỳ nhưng tôi thì lại thấy kỳ”, bà nói thêm.

Ở tuổi U80, nghệ sĩ Diệu Hiền mắc nhiều bệnh về tim, gai cột sống... Cách đây không bao lâu, bà bị ngã, được đưa đi cấp cứu. Chứng thấp khớp cũng khiến hai gối bà yếu hẳn, đi lại phải có người dìu.

Dù vậy, bà vẫn lên sân khấu biểu diễn ngay sau đó khoảng 1 tuần. Bà nói trên tờ Người Lao Động: "Vết thương do gãy xương cách đây 1 tuần còn đau, tôi biết sức khỏe không cho phép mình lên sân khấu biểu diễn nhưng đêm nay, trước tình cảm của các ca sĩ, nghệ sĩ đội văn nghệ thiện nguyện An Nông do con gái của nhạc sĩ Bắc Sơn tổ chức, dù đau thế nào cũng lên ca vọng cổ tặng bà con khán giả".

NSƯT Diệu Hiền có cuộc sống thảnh thơi ở viện dưỡng lão cùng đồng nghiệp cùng cảnh ngộ.

Bà và bạn thân - NSND Bạch Tuyết

Với NSƯT Diệu Hiền, dẫu cuộc đời luôn muôn vàn khó khăn thì nữ nghệ sĩ luôn tỏ ra lạc quan, chưa bao giờ trách nghề bạc bẽo hay tủi thân.

Nói về cuộc sống ở viện dưỡng lão, NSƯT Diệu Hiền tâm sự trên Vietnamnet rằng, trong căn phòng của bà đâu đâu cũng là tình cảm của đồng nghiệp. Bộ chăn màn màu hồng của NSND Bạch Tuyết, chiếc tủ lạnh của MC Đại Nghĩa, chiếc TV của NSND Kim Cương...

Còn chiếc giường rộng 2m thì bà hài hước nói: “Tối người ta ngủ hay lăn xuống đất lắm, giường rộng 2m mới được" (nguồn: Vietnamnet)