Tổng đạo diễn chương trình truyền hình trực tiếp A80: 'Trong quá trình làm nghề, tôi chưa từng căng thẳng đến thế'

Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 gây ấn tượng mạnh bởi những góc máy được khán giả bình luận “tuyệt đối điện ảnh”. Phía sau những khung hình ấy là guồng máy làm việc bất kể ngày đêm của đội ngũ hơn 500 nhân sự.

Sau lễ kỷ niệm, anh Bùi Thái Dương - Tổng đạo diễn thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80) - chia sẻ với Tiền Phong một phần nhỏ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất sự nghiệp làm truyền hình. Anh Bùi Thái Dương hiện là Trưởng phòng Đạo diễn - Quay phim, Ban Văn hóa - Giải trí của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Anh Bùi Thái Dương - Tổng đạo diễn thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: NVCC.

- Anh nhận nhiệm vụ thực hiện chương trình A80 trong bối cảnh nào?

- Tôi nhận nhiệm vụ từ anh Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc VTV - vào khoảng giữa tháng 6. Lúc đó tôi cảm thấy áp lực, nhưng cũng rất vui vì được lãnh đạo tin tưởng giao cho thực hiện chương trình đặc biệt lớn trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc .

- Điều khó khăn nhất với anh trong quá trình thực hiện là gì?

- Đối với những người làm truyền hình, trước mỗi chương trình lớn đều là những thách thức. Nhiệm vụ này cũng có không ít khó khăn. Công việc càng lớn, càng chi tiết, càng khó thực hiện. Suốt quá trình làm việc kéo dài 3 tháng, tôi tâm đắc câu nói: “Đây không phải là chương trình mà là hành trình". Từ giữa tháng 6 đến 2/9, biết bao con người làm việc, chuẩn bị, thử đi thử lại. Trong quá trình làm nghề, tôi chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Chúng tôi gặp áp lực về thời gian, tiến độ, chất lượng công việc, song song là áp lực để vận hành cả bộ máy khổng lồ.

Chúng tôi phối hợp với Ban Tuyên giáo, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội… để thống nhất từng chi tiết như vị trí máy quay, cự ly đội hình diễu binh làm sao lên sóng truyền hình hiệu quả nhất nhưng đúng, phù hợp với diễn tập của các đơn vị quân đội công an và các khối đơn vị tham gia.

Nhờ chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, chúng tôi có sự phối hợp hiệp đồng ăn ý với tất cả đơn vị tham gia chương trình. Phải nhắc lại, có tới 79 khối diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm.

Ê-kíp làm việc với sự cẩn trọng tuyệt đối. Ảnh: NVCC.

- Anh đã tính toán phần hình ảnh như thế nào để đảm bảo có những khung hình đẹp trên sóng truyền hình?

- Trước khi bắt tay vào xây dựng kịch bản, tôi đã gặp gỡ trao đổi lắng nghe rất nhiều ý kiến chuyên gia, bạn bè đồng nghiệp trong ngoài đơn vị, xem kỹ lại các chương trình diễu binh trong nước và nước ngoài.

Chúng tôi hình dung từng cảnh quay ngay từ khi viết kịch bản, đặt tình huống máy cận dùng ống kính gì, góc toàn đặt ở đâu, rồi thiết bị hiệu ứng như steadicam, boggy, cablecam, flycam sẽ hoạt động thế nào, từ đó tính toán chi tiết thời lượng từng khối để đưa ra phương án xử lý phù hợp. Ê-kíp ghi hình 3 buổi hợp luyện tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội), sau đó là tổng hợp luyện tại Ba Đình và tổng duyệt trước ngày ghi hình trực tiếp. Tất cả để đảm bảo góc máy, khoảng cách, nhịp điệu, tiết tấu đẹp nhất.

- Những cuộc họp rút kinh nghiệm diễn ra như thế nào?

- Cuộc họp rút kinh nghiệm diễn ra hàng ngày, hàng buổi, thậm chí hàng giờ. Mỗi khi làm xong, thử nghiệm xong một khâu trong chương trình truyền hình trực tiếp, chúng tôi lại ngồi họp. Đó là những lần mổ xẻ, lắng nghe chỉ đạo, tham khảo ý kiến của các chuyên gia.

- Cảm xúc của anh sau khi nhiệm vụ quan trọng khép lại?

- Khoảnh khắc tiếng nhạc Quốc ca vang lên, lá cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình, tôi như nghẹn lại. Bao áp lực, lo toan suốt nhiều tháng trời tan biến, chỉ còn lại niềm tự hào được góp một phần nhỏ bé vào sự kiện trọng đại của đất nước. Chúng tôi đã làm việc bằng tất cả tâm huyết, và điều hạnh phúc nhất là sự đón nhận của khán giả. Đó là phần thưởng lớn nhất, là lý do khiến chúng tôi - những người làm truyền hình - không ngừng nỗ lực. Và chúng tôi biết là nhiệm vụ đã hoàn thành.