Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) ra khuyến cáo quan trọng

Mới đây, website của EVNHANOI đã thông tin về vấn đề an toàn điện trong hoàn lưu bão số 10 – Bualoi.

Hà Nội đang trải qua những ngày mưa trắng trời do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây ra. Từng con phố, góc phố quen thuộc bỗng biến thành dòng sông bất đắc dĩ, giao thông tê liệt, cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nỗi lo về mất an toàn điện càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Để bảo vệ tính mạng và tài sản, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến cáo người dân về việc sử dụng điện an toàn trong mùa mưa ngập.

Mưa lớn khiến hệ thống thoát nước của thành phố hoạt động hết công suất nhưng không đáp ứng được lượng mưa. Tình trạng ngập úng kéo dài nhiều giờ làm gia tăng nguy cơ mất an toàn điện.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, EVNHANOI đã huy động tối đa lực lượng, bố trí cán bộ kỹ thuật trực 24/7 tại các điểm xung yếu, tăng cường kiểm tra lưới điện và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời xử lý sự cố. Các biện pháp được triển khai đồng bộ nhằm vừa bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, vừa bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đồng thời, để phòng tránh rủi ro trong mùa mưa bão, EVNHANOI khuyến nghị:

• Ngắt ngay cầu dao, aptomat khi nhà cửa, khu vực sinh sống có nguy cơ ngập nước.

• Tuyệt đối không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt, đi chân trần hoặc đang ở trên nền nhà ẩm ướt.

• Không bật/cắm lại thiết bị ngay sau khi có điện; cần kiểm tra kỹ và sử dụng lần lượt từ thiết bị giá trị thấp trước.

• Không xâm phạm hành lang an toàn lưới điện như trạm điện, đường dây, cáp ngầm để tránh sự cố đáng tiếc.

• Khi phát hiện bất kỳ hiện tượng bất thường nào liên quan đến điện, hãy thông báo ngay đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1288 (phục vụ 24/7).

Theo dự báo những ngày tới, Hà Nội tiếp tục có mưa to đến rất to, kèm theo gió giật và sấm sét. Nguy cơ ngập lụt mở rộng tại nhiều tuyến đường trong thành phố như Võ Chí Công, Lạc Long Quân, Nguyễn Xiển, Quan Nhân…

EVNHANOI khuyến nghị người dân thường xuyên cập nhật và theo dõi thông tin thời tiết, tình hình ngập lụt qua các kênh chính thống.

Những rủi ro về điện thường gặp trong mùa mưa bão

Vào mùa mưa bão, tình trạng sự cố điện thường xảy ra nhiều hơn, kéo theo những hiểm họa có thể đe dọa đến tài sản và cả tính mạng con người. Dưới đây là ba nguy cơ điển hình mà bạn cần hết sức lưu ý:

1. Sét và hiện tượng quá áp

Không cần sét đánh trúng nhà, chỉ cần đánh vào hệ thống truyền tải, luồng điện cực mạnh có thể lan theo đường dây, gây hiện tượng quá áp đột ngột. Dòng điện này đủ sức làm cháy bo mạch, phá hỏng các thiết bị điện tử như tivi, máy tính, tủ lạnh, và thậm chí có thể dẫn đến hỏa hoạn.

2. Đường dây điện đổ, gãy hoặc bị đứt

Mưa lớn kèm gió mạnh thường khiến cây cối gãy đổ, va chạm vào hệ thống điện, làm dây điện sà xuống đất hoặc vắt ngang nhà cửa. Nguy hiểm ở chỗ, dù nhìn qua có vẻ không hoạt động nhưng nhiều dây vẫn còn điện, có thể gây tử vong nếu vô tình chạm phải. Khi phát hiện, cần giữ khoảng cách an toàn và báo ngay cho đơn vị điện lực xử lý.

3. Ngập úng và nước tràn vào nhà

Tại những nơi thấp trũng hoặc tầng hầm, nước mưa có thể tiếp xúc với ổ cắm, dây dẫn hoặc các thiết bị điện. Điều này dễ dẫn tới chập cháy, rò rỉ điện. Nước cũng trở thành môi trường dẫn điện, khiến người đi lại trong khu vực ngập có thể gặp nguy cơ điện giật. Vì vậy, tuyệt đối không sử dụng hay chạm vào thiết bị điện khi đang đứng trong nước hoặc khi tay còn ướt.

Việc nhận biết rõ những rủi ro này sẽ giúp mỗi người chủ động hơn trong việc phòng ngừa, từ đó giảm thiểu tối đa tổn thất khi đối mặt với thiên tai cực đoan.

