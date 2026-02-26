Tổng công ty Điện lực miền Bắc cảnh báo: Hóa đơn tiền điện tháng 2 có thể xuất hiện "biến động"

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tháng 2 là thời điểm chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về thời tiết và thói quen sinh hoạt dịp Tết Nguyên đán, khiến lượng điện tiêu thụ của nhiều gia đình có nguy cơ tăng đột biến.

Có ba lý do chính dẫn đến việc hóa đơn tiền điện có thể tăng trong giai đoạn này. Thứ nhất, các đợt rét đậm xuất hiện vào đầu tháng khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị sưởi ấm và bình nóng lạnh tăng cao. Thứ hai, giai đoạn giữa tháng là thời điểm Tết sum vầy, khi các gia đình tập trung nấu nướng, sử dụng thiết bị bếp công suất lớn và hệ thống chiếu sáng, trang trí hoạt động hết công suất. Cuối cùng, hiện tượng nồm ẩm đặc trưng vào cuối tháng buộc người dân phải cầu cứu đến máy hút ẩm, máy sấy quần áo hoặc điều hòa chế độ "Dry" để giữ không gian khô ráo.

Khi các thiết bị điện phải hoạt động với tần suất dày đặc và nhiều giờ liên tục, sản lượng điện tiêu thụ sẽ tăng vọt. Theo biểu giá điện lũy tiến, việc dùng càng nhiều điện sẽ khiến hóa đơn tiền điện của các gia đình leo thang nhanh chóng.

Khuyến cáo từ EVNNPC

Ảnh: Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Để tránh tình trạng "sốc" khi nhận hóa đơn và đảm bảo an toàn cho hệ thống điện gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đưa ra những giải pháp thiết thực giúp người dân chủ động kiểm soát năng lượng:

Quản lý thiết bị nhiệt khoa học: Chỉ nên bật bình nóng lạnh khoảng 10 - 15 phút trước khi sử dụng để đủ nhiệt độ cần thiết, tuyệt đối không bật thiết bị này 24/24 giờ để tránh lãng phí và gây nguy hiểm.

Hạn chế công suất đồng thời: Người dân nên tránh sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn như bếp từ, bình nóng lạnh, máy sấy... Việc này giúp giảm áp lực lên hệ thống dây dẫn và hạn chế tình trạng nhảy Aptomat.

Triệt để tiết kiệm: Hãy tạo thói quen tắt toàn bộ các thiết bị điện không cần thiết và đặc biệt là hệ thống đèn trang trí Tết mỗi khi đi ngủ hoặc khi rời khỏi nhà.

Chống nồm ẩm đúng cách: Để đối phó với độ ẩm cao, thay vì để máy chạy liên tục, hãy đóng kín các cửa để ngăn hơi ẩm tràn vào nhà. Chỉ nên sử dụng thiết bị hút ẩm trong không gian hợp lý và tránh vận hành quá lâu để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng điện.

Việc tuân thủ các hướng dẫn trên không chỉ giúp gia đình bạn tiết kiệm chi phí mà còn góp phần vận hành lưới điện an toàn, ổn định trong giai đoạn cao điểm.