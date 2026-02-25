Một quốc gia giới thiệu tuyệt tác có sức mạnh vô song: Ngành năng lượng toàn cầu chấn động

Kỳ quan cơ khí phá vỡ mọi giới hạn

Ngành năng lượng tái tạo đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các turbine công suất lớn (10 MW trở lên) với cột tháp ngày càng cao để đón luồng gió ổn định. Tuy nhiên, việc lắp đặt các cánh quạt khổng lồ ở độ cao trên 200 mét luôn là thách thức "tử thần" đối với các loại cần cẩu truyền thống.

Tại cơ sở sản xuất của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Zoomlion ở Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, thế giới đã chứng kiến sự ra đời của LW3600-240NB – chiếc cần cẩu tháp chuyên dụng cho điện gió cao nhất và lớn nhất hành tinh. Đây không chỉ là một sản phẩm thương mại đơn thuần mà còn là thành quả đột phá của nền công nghiệp nặng Trung Quốc.

Sức mạnh của LW3600-240NB được minh chứng qua những con số gây kinh ngạc: khả năng nâng tải trọng tối đa lên tới 240 tấn ở độ cao vượt ngưỡng 241 mét. Đáng chú ý, mẫu máy mới này đã vượt qua "người tiền nhiệm" LW2800A-200NA (vốn cũng là một kỷ lục gia được Zoomlion ra mắt chỉ một năm trước đó), khẳng định tốc độ phát triển công nghệ thần tốc của tập đoàn này trong việc làm chủ phân khúc thiết bị siêu trường siêu trọng.

Giải bài toán khó cho kỷ nguyên turbine gió khổng lồ

Sự ra đời của LW3600-240NB đáp ứng trực diện nhu cầu cấp thiết của thị trường năng lượng tái tạo hiện đại. Khi các trang trại điện gió thế hệ mới chuyển sang sử dụng những turbine có công suất đơn vị ngày càng lớn, chiều cao tâm trục của chúng thường xuyên vượt mốc 200 mét để khai thác luồng gió ổn định ở tầng cao.

Trước đây, việc lắp đặt các cánh quạt khổng lồ ở độ cao này là một thách thức cực đại về mặt kỹ thuật và an toàn. Zoomlion đã định vị LW3600-240NB như một giải pháp tổng thể hàng đầu, cho phép thực hiện các thao tác lắp đặt chính xác ở những độ cao mà các dòng cần cẩu trước đây chưa thể chạm tới. Điều này không chỉ giúp gia tăng hiệu suất lắp đặt mà còn trực tiếp thúc đẩy việc triển khai các dự án điện gió quy mô lớn trên toàn thế giới.

Tối ưu hóa vận hành và tính đa dụng vượt trội

Điểm khác biệt giúp LW3600-240NB trở nên "vô đối" chính là sự kết hợp giữa sức mạnh khổng lồ và khả năng thích nghi linh hoạt. Dù là một cỗ máy siêu nặng, nó lại sở hữu những đặc tính vận hành vô cùng tinh tế:

Diện tích thi công tối thiểu: Thiết bị chỉ yêu cầu một mặt bằng làm việc gói gọn trong không gian 35 x 55 mét. Đây là ưu thế tuyệt đối khi triển khai tại các khu vực có địa hình phức tạp hoặc không gian bị hạn chế.

Thân thiện với môi trường: Với áp lực nền cực thấp (chỉ 0,18 megapascal), chiếc cần cẩu này giúp giảm thiểu đáng kể chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng nền móng và hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hệ sinh thái khu vực thi công.

Ứng dụng đa ngành: Không dừng lại ở điện gió, LW3600-240NB được thiết kế để phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm khác như xây dựng cầu nhịp lớn, các tổ hợp điện hạt nhân và các dự án hóa chất quy mô công nghiệp.

Sự hiện diện của LW3600-240NB không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu của Zoomlion mà còn là minh chứng cho thấy công nghệ nâng hạ đã sẵn sàng cho những mục tiêu phát thải ròng bằng không (Net Zero). Khả năng lắp đặt nhanh chóng và hiệu quả các turbine công suất lớn sẽ giúp giảm đáng kể giá thành sản xuất điện gió (LCOE), biến năng lượng sạch trở nên khả thi và kinh tế hơn.

Bằng việc giảm chi phí logistics và tăng tốc độ lắp đặt, những "gã khổng lồ" từ Hồ Nam đang góp phần đưa năng lượng sạch trở nên rẻ hơn và phổ biến hơn trên phạm vi toàn cầu.