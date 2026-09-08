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Tổng công tố viên Ukraine bất ngờ từ chức vì mâu thuẫn nội bộ

Minh Hạnh
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Tổng công tố viên Ukraine Ruslan Kravchenko bất ngờ thông báo đã đệ đơn từ chức vì lý do chính trị. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của giới cầm quyền Ukraine.

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Tổng công tố viên Ukraine Ruslan Kravchenko. (Ảnh: Reuters)

"Đây là một quyết định mang tính chính trị và tôi đã đưa ra quyết định này một cách có chủ đích. Tôi không muốn chức vụ Tổng công tố viên bị lợi dụng làm công cụ cho các cuộc đối đầu chính trị”, ông Ruslan Kravchenko tuyên bố trên Telegram vào tối 7/9 mà không công bố chi tiết.

Ông đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng Quốc hội Ukraine, và đề nghị chấp thuận đơn từ chức của mình.

Tuần trước, các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine thông báo đã phát hiện một tổ chức tội phạm vận hành các trung tâm cuộc gọi lừa đảo. Tổ chức này được cho là do một quan chức thuộc Văn phòng Tổng công tố thành lập.

Ông Kravchenko đã phủ nhận việc có liên quan đến tổ chức này. "Quan điểm của tôi về các cáo buộc này vẫn không thay đổi”, ông viết trong bài đăng trên Telegram.

Động thái từ chức của ông Kravchenko diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi nhân sự cấp cao tại Ukraine.

Hồi tháng 7, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm ông Sergii Koretskyi - người đứng đầu công ty năng lượng nhà nước Naftogaz - làm Thủ tướng mới của Ukraine, thay thế bà Yulia Svyrydenko sau khi bà từ chức.

Thời gian đương nhiệm của bà Svyrydenko trùng với giai đoạn xảy ra vụ bê bối tham nhũng liên quan đến nhiều quan chức cấp cao. Mặc dù bản thân bà không dính líu trực tiếp, nhưng những người chỉ trích cho rằng bà đã không hành động đủ quyết liệt để làm trong sạch bộ máy.

Cũng trong tháng 7, Tổng thống Zelensky đã thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, chỉ sáu tháng sau khi ông được bổ nhiệm. Ông Fedorov là người ủng hộ mạnh mẽ công cuộc cải cách quân đội nhưng lại nảy sinh bất đồng với các tướng lĩnh cấp cao về vấn đề chiến lược và mua sắm trang thiết bị.

Tags

Volodymyr Zelensky

quốc hội Ukraine

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