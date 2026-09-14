HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng công tố Ukraine ra nước ngoài trong căng thẳng chống tham nhũng

Phương Anh
|

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko được cho là đã rời khỏi nước này trong đêm 14/9 để đi công tác, giữa lúc căng thẳng về chống tham nhũng leo thang.

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko được cho là rời khỏi Ukraine trong đêm 14/9, chỉ vài giờ sau khi ông công bố cáo buộc hình sự nhằm vào lãnh đạo Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) Semen Kryvonos. Động thái diễn ra giữa lúc ông Kravchenko đang đối đầu với các cơ quan chống tham nhũng và đứng trước nguy cơ bị bãi nhiệm.

- Ảnh 1.

Ông Ruslan Kravchenko.

Khủng hoảng bắt đầu từ ngày 4/9, khi NABU và Văn phòng Công tố Chống tham nhũng Đặc biệt (SAPO) mở chiến dịch “Carthage”, điều tra mạng lưới tội phạm bị cáo buộc hoạt động trong Văn phòng Tổng công tố. Một đường dây rửa tiền được cho là “do một quan chức thuộc Văn phòng Tổng công tố đứng đầu” và văn phòng này bị khám xét.

Theo các điều tra viên, đường dây nhận tiền để bảo kê cho trung tâm cuộc gọi thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại, đồng thời rửa số tiền lớn.

Một quan chức cấp cao bị bắt, khiến áp lực gia tăng đối với Kravchenko. Sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 7/9, ông Kravchenko nộp đơn từ chức nhưng vẫn giữ chức trong lúc chờ Quốc hội quyết định.

“Tôi đã nộp đơn từ chức Tổng công tố. Tôi không muốn Văn phòng Tổng công tố bị sử dụng như công cụ trong cuộc đối đầu chính trị” , ông nói.

Ngày 14/9, Kravchenko bất ngờ công bố cáo buộc nhằm vào Kryvonos, cho rằng người đứng đầu NABU làm giả giấy tờ để trục lợi và thực hiện một số việc né tránh trách nhiệm pháp lý khác. NABU và SAPO bác bỏ các cáo buộc.

Sau đó, ông Zelensky yêu cầu Quốc hội nhanh chóng bãi nhiệm ông Kravchenko, tuyên bố ông “chỉ còn con đường là rời chức vụ”. Truyền thông Ukraine cho biết ông Kravchenko rời đất nước bằng xe công vụ để tới Lithuania trong chuyến công tác được lên kế hoạch từ trước.

Tags

Ukraine (

Volodymyr Zelensky

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại