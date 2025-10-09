HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

Bình Giang |

Sáng sớm nay (9/10), Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Triều Tiên có: Trưởng ban Quốc tế - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam; Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Im Chon In.

Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh; đại diện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025, thể hiện sinh động sự coi trọng của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên.

Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (từ năm 1950). Đây là mối quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Triều Tiên cũng là nước sát cánh và giúp đỡ Việt Nam. Việt Nam cũng luôn ủng hộ và đồng hành với Triều Tiên trong những lúc khó khăn.

Chuyến thăm là dịp rất quan trọng để lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trao đổi và thống nhất về những định hướng chiến lược nhằm kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, tăng cường hợp tác song phương trong giai đoạn mới phù hợp với các quy định liên quan của quốc tế và đáp ứng những nguyện vọng, mong muốn của nhân dân hai nước.

Với vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trong chuyến thăm này, Việt Nam tiếp tục thể hiện sự ủng hộ nhất quán với những xu hướng, những nỗ lực và những đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trên bán đảo Triều Tiên, trong khu vực và trên thế giới.

