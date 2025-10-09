Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến bảo hiểm, lương hưu của tất cả người dân

Lương hưu, bảo hiểm, an sinh xã hội sẽ chi trả qua VNeID

Bộ Công an đang lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2024 về định danh và xác thực điện tử, trong đó đề xuất bổ sung “tài khoản hưởng an sinh xã hội” trên ứng dụng VNeID để phục vụ chi trả trực tuyến các khoản hưu trí, bảo hiểm và hỗ trợ an sinh khác.

Theo dự thảo, VNeID trong thời gian tới sẽ được bổ sung tính năng quản lý tài khoản an sinh xã hội, cho phép người dân nhận các khoản chi trả từ cơ quan nhà nước trực tiếp qua chuyển khoản.

Tài khoản này sẽ là tập hợp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví viễn thông và các loại tài khoản thanh toán khác, được tích hợp trên VNeID. Mục tiêu nhằm thống nhất và minh bạch hóa quy trình chi trả an sinh, bảo đảm an toàn, thuận tiện, giảm thiểu rủi ro thất thoát hoặc chậm trễ trong quá trình thực hiện.

Dự thảo quy định, các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chi trả hỗ trợ, hưu trí, bảo hiểm... sẽ phải kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia để thực hiện việc chuyển tiền qua VNeID. Việc này không chỉ giúp tự động hóa quá trình xác thực người thụ hưởng, mà còn đảm bảo chi trả đúng đối tượng, đúng thời gian và đúng mức theo quy định.

Hiện cả nước có hơn 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Các khoản này hiện được chi trả qua ngân hàng hoặc tại điểm chi trả trực tiếp, trong đó người cao tuổi, neo đơn, ốm đau vẫn được ngành bưu điện gửi tiền tận nhà.

Khi VNeID được tích hợp tài khoản an sinh, người dân có thể nhận tiền qua ứng dụng mà không cần đến điểm giao dịch, đặc biệt thuận tiện cho người cao tuổi, vùng sâu vùng xa hoặc trong các tình huống khẩn cấp.

Hồi đầu tháng 9, người dân đã có thể sử dụng VNeID tích hợp tài khoản ngân hàng để nhận tiền trợ cấp 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2/9, đánh dấu bước khởi đầu cho việc triển khai chi trả an sinh qua định danh điện tử.

Theo Bộ Công an, kết quả ban đầu cho thấy tính khả thi cao và mức độ tiện lợi rõ rệt, mở đường cho việc mở rộng mô hình này trên phạm vi toàn quốc.

Đề xuất của Bộ Công an được đánh giá là bước tiến trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, giúp hình thành hệ sinh thái an sinh điện tử thống nhất, gắn kết dữ liệu dân cư, tài chính và chính sách xã hội. Khi được triển khai, người dân chỉ cần VNeID để nhận mọi khoản chi trả từ Nhà nước, từ hưu trí, bảo hiểm, trợ cấp thiên tai cho tới các gói hỗ trợ khẩn cấp, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ và minh bạch hơn.

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội với ngân hàng qua VNeID

Cách liên kết tài khoản an sinh xã hội với ngân hàng trên ứng dụng VNeID như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần nhấp vào mục An sinh xã hội - Tài khoản hưởng an sinh xã hội, xác thực lại một lần nữa khi được yêu cầu.

Bước 3: Nhập mật khẩu 6 chữ số của mình để truy cập

Bước 4: Chọn tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money của mình để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội. Sau đó tiếp tục điền thông tin tài khoản ngân hàng mà mình đã chọn để liên kết như hình bên dưới.

Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào từng mục và tích chọn bên dưới phần thông tin "Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân" rồi chọn "Tiếp tục" để thực hiện việc gửi yêu cầu liên kết.

Bước 5: Tiếp theo, người dùng chỉ cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm họ tên, ngày sinh, số CCCD, số tài khoản ngân hàng. Sau đó đánh dấu vào ô Tôi đã đọc mục đích chia sẻ… ở cuối trang rồi nhấn Tiếp tục, làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

Bước 6: Sau khi đã nhấn tiếp tục thì sẽ được chuyển tiếp đến màn hình bên dưới với thông báo là đã gửi yêu cầu thành công và chờ xét duyệt.