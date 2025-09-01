Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam từ ngày 31/8 - 2/9.

Sáng 1/9, Lễ đón chính thức Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cuba được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, với sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm .

Hình ảnh lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba ngày 1/9. Ảnh: Như Ý.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1960.

Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả.

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm sau lễ đón. Ảnh: Như Ý.