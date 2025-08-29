Không chỉ qua ngân hàng, người dân có thể nhận quà Quốc khánh 100 nghìn đồng bằng cách khác

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 149/CĐ-TTg quyết định tặng mỗi người dân 100 nghìn đồng ăn Tết Độc lập - Quốc khánh 2025.

Ngay sau đó, các ngân hàng đồng loạt hướng dẫn liên kết tài khoản với VNeID để bảo đảm chi trả nhanh chóng, minh bạch.

Theo thống kê đến nay, đã có 18 ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank.

Dự kiến sẽ có thêm nhiều ngân hàng liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Theo hướng dẫn của các ngân hàng, chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Cụ thể, nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng và cài đặt VNeID thực hiện các thao tác sau:

Ảnh: VGP.

Không chỉ qua các ngân hàng, người dân cũng có thể nhận quà Quốc khánh qua tài khoản Mobile Money.

Khoản tiền nhận được có thể dễ dàng rút về chi tiêu hoặc sử dụng trực tiếp cho các nhu cầu tiêu dùng như thanh toán hóa đơn, mua sắm, nạp tiền điện thoại… ngay trên ứng dụng.

Ảnh: VNPT

Cảnh báo lừa đảo liên quan chính sách tặng quà Tết Độc lập

Ngày 29/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ ra cảnh báo lừa đảo liên quan đến chính sách tặng quà 100 nghìn đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập 2/9.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Phú Thọ nhận thấy lợi dụng thông tin này, các đối tượng xấu đã tung ra nhiều chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn phổ biến gồm: gửi tin nhắn hoặc đường link giả mạo với nội dung:

Gửi tin nhắn/đường link giả mạo: “Nhận quà tặng 100.000 đồng”, “Điền thông tin để nhận tiền”, “Cài đặt VNeID để nhận quà”…

Giả mạo cán bộ, công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền “xác thực”.

Lập fanpage, website giả danh cơ quan chức năng để thu thập dữ liệu cá nhân.

Từ những thông tin trên, Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ ra khuyến cáo: Người dân chỉ sử dụng ứng dụng VNeID chính thống khi thực hiện các thủ tục an sinh xã hội.

Tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

Không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng giả mạo VNeID.

Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn khả nghi, cần kiểm chứng với cơ quan chức năng địa phương trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.











