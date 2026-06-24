HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Anh Văn
|

Ngày 24/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang , Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2026, Đảng ủy Công an tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2026 để cho ý kiến đối với một số nội dung theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị đảng ủy Công an Trung ương 2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. (Ảnh: Bộ Công an)

Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công an Trung ương lần thứ VIII và các nghị quyết chiến lược của Trung ương Đảng.

" Qua 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp và Công an địa phương 2 cấp, theo đó, việc lãnh đạo tổ chức triển khai các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo ", Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Hội nghị được tổ chức để rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng hiệu quả các mặt công tác trọng tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công an Trung ương lần thứ VIII và Nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân năm 2026...

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo chương trình hội nghị, các đại biểu sẽ nghiên cứu, cho ý kiến vào các văn bản gồm: Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương; Dự thảo Báo cáo sơ kết kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2026 của Bộ Công an; Báo cáo công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã giải quyết giữa các kỳ họp…

Từ 1/7: Chi tiết 10 thu nhập chịu thuế, 21 thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại