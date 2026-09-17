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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sắp công du Mỹ và Canada, phát biểu ở LHQ

Phương Anh
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự phiên thảo luận Đại hội đồng Liên hợp quốc, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada.

Theo Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc 81, có hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour từ ngày 20-25/9.

Tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, có một số cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước và các đối tác, các tổ chức quốc tế; có một số cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ.

Tại Canada Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ có cuộc hội kiến với Toàn quyền Canada, hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney, hội kiến lãnh đạo Quốc hội Canada, và có các hoạt động song phương quan trọng khác.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tags

Hoa Kỳ

Canada

liên hợp quốc

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

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