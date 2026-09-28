Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về quy hoạch không gian quanh Hồ Gươm

“Giá trị lịch sử của không gian này được tạo qua nhiều thế hệ. Một công trình mới chỉ nên được lựa chọn khi thực sự làm cho cảnh quan và đời sống công cộng tốt hơn, được giới chuyên môn đánh giá, thuyết phục và được người dân đồng tình trên cơ sở hiểu biết đầy đủ các phương án”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói về định hướng phương án tổ chức lại không gian khu vực hồ Gươm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1) vừa tiếp xúc cử tri của 10 phường trên địa bàn thành phố trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Hà Nội phải hiện đại hơn mà không mất đi hồn cốt

Tại hội nghị, trao đổi với cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành nhiều thời gian nói về vấn đề quy hoạch của Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, tư duy phát triển của Thủ đô đang có sự chuyển động, không chỉ giải quyết những công việc trước mắt của một đô thị lớn mà từng bước chuyển sang kiến tạo một Thủ đô phát triển dài hạn, văn hiến, văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế, thực sự là trung tâm và động lực phát triển của vùng và cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Minh Châu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng với việc cải tạo, chỉnh trang, bảo tồn các công trình có giá trị, thành phố đang triển khai nhiều công trình dự án lớn có thể làm thay đổi diện mạo của Thủ đô trong nhiều thập niên.

Đi vào một số vấn đề cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thông tin, theo báo cáo, có 92% ý kiến nhân dân đồng tình điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm; 71,8% ý kiến người dân đồng tình với điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần tiếp tục vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận.

Đối với một số phương án cụ thể còn có những băn khoăn, có những ý kiến khác nhau, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo thành phố phải thực sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng đối thoại, công khai đầy đủ thông tin và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến xác đáng của nhân dân, của các chuyên gia, của các nhà khoa học.

Nói về định hướng phương án tổ chức lại không gian và thiết kế mô phỏng khu vực hồ Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đó chưa phải là quyết định cuối cùng về hình thức, cần giải thích rõ cho người dân đâu là định hướng của quy hoạch, đâu là phương án thiết kế - sẽ tiếp tục thi tuyển, thẩm định.

“Giá trị lịch sử của không gian này được tạo qua nhiều thế hệ. Một công trình mới chỉ nên được lựa chọn khi thực sự làm cho cảnh quan và đời sống công cộng tốt hơn, được giới chuyên môn đánh giá, thuyết phục và được người dân đồng tình trên cơ sở hiểu biết đầy đủ các phương án. Cái này rất quan trọng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hồ Gươm – địa chỉ thu hút khách du lịch, nhân dân cả nước về tham quan, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những cơ quan nào không cần thiết thì di dời ra chỗ khác để lấy mặt bằng cho nhân dân tổ chức những hoạt động công cộng. Những di tích nào của Hà Nội, của Hồ Gươm thì cần phải được chỉnh trang, được tôn tạo xứng tầm của Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nói về việc trong phương án thiết kế dự kiến có công trình tên Khải Hoàn Môn. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, với những chiến thắng vang dội, oai hùng suốt mấy nghìn năm lịch sử của cha ông để lại, thì xây dựng Khải Hoàn Môn là hoàn toàn xứng đáng. “Nhưng vị trí chỗ nào, kiến trúc thế nào, làm sao cho nó hay, cho nó đẹp”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói, cho rằng, cần tiếp tục tiếp nhận các ý tưởng đóng góp để tổ chức triển khai.

“Tôi rất mong cử tri và nhân dân tiếp tục đóng góp với tinh thần xây dựng. Chúng ta có thể có những cách nhìn khác nhau về một phương án cụ thể nhưng đều chung nhau một mong muốn là Hà Nội phải hiện đại hơn mà không mất đi cái hồn cốt, phát triển mạnh mẽ hơn nhưng phải giữ được những giá trị lịch sử văn hóa và cảnh quan đã làm nên những bản sắc riêng có của Thủ đô Hà Nội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan điểm: Đổi mới không có có nghĩa là làm mới tất cả. Bảo tồn cũng không phải là giữ nguyên tất cả, mà phải làm sao cái mới làm giàu thêm cho cái cũ, hiện đại tiếp nối với truyền thống.

Phường phải giải quyết mọi yêu cầu của dân, đừng để người dân phải lên Trung ương, lên thành phố

Trao đổi về hoạt động của chính quyền cơ sở, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những phản ánh của các cử tri về khối lượng công việc lớn, thiếu cán bộ chuyên môn, có nơi bố trí chưa phù hợp, cần được thành phố rà soát nghiêm túc và xử lý dứt điểm.

Những vướng mắc của chính quyền cơ sở, tinh gọn bộ máy không có nghĩa là cào bằng biên chế. Nơi dân số đông, địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn phải có nguồn lực tương xứng. Chỗ thừa phải điều chỉnh, chỗ thiếu phải bổ sung, quan trọng nhất là đúng người, đúng chuyên môn, đúng việc. Phân cấp phải đi cùng với con người nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm. Việc gì cơ sở giải quyết được thì phải để cơ sở giải quyết không được đẩy lên trên và không để người dân đi lại nhiều nơi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan điểm, cấp phường phải giải quyết mọi yêu cầu của dân. Nếu phường nắm được yêu cầu của dân mà không giải quyết được thì phường phải báo cáo lên thành phố, lên Trung ương. Đừng có để cho người dân phải lên Trung ương, lên thành phố.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thước đo cuối cùng của bộ máy cơ sở là người dân phải đi lại ít hơn, thủ tục phải nhanh hơn, kiến nghị giải quyết rõ ràng kịp thời. Dân còn thắc mắc, dân còn khiếu kiện… là chính quyền, mà trước hết là cấp phường phải chịu trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, không để một kiến nghị của người dân phải đi qua nhiều cơ quan rồi cuối cùng không rõ ai chịu trách nhiệm, ai chịu trách nhiệm giải quyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị cử tri tiếp tục giám sát, chính quyền nói đã giải quyết nhưng người dân chưa thấy, chưa ổn thì tiếp tục phản ánh. Cán bộ phải nghe dân, hiểu dân. Việc gì dân đã phản ánh đúng thì phải sửa, việc gì dân chưa hiểu đúng thì phải giải thích cho rõ. Việc gì đã hứa với dân thì phải làm và làm đến cùng.