Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) thực hiện tại bán đảo Crimea đã gây ra thiệt hại rất lớn cho Nga.

Mục tiêu bị phá hủy không phải là máy bay vận tải An-26 thông thường, mà là một chiếc phi cơ thí nghiệm An-26KPA "Kalibrovshchik" hiếm gặp, được thiết kế để kiểm tra hoạt động của thiết bị vô tuyến sân bay. Hiện tại Nga không có phương tiện nào thay thế cho chiếc phi cơ nói trên.

Dựa trên video được công bố, UAV cảm tử Ukraine tấn công chiếc An-26 mang số hiệu đuôi "54" - được ghi trong cơ sở dữ liệu hàng không Nga là An-26KPA RF-46873 của Hải quân nước này.

Máy bay thí nghiệm An-26KPA Kalibrovshchik trở thành đối tượng bị tấn công.

Năm 1986, máy bay An-26LL "Standart - Tiêu chuẩn" được chế tạo để kiểm tra hoạt động của thiết bị vô tuyến tại sân bay. Ngoài ra phương tiện còn có các tên gọi An-26KPA "Kalibrovshchik - Máy hiệu chuẩn".

Máy bay được trang bị thiết bị KPA-ES "Standart" hoặc ASLK-75 "Standart-2R" để thử nghiệm hệ thống radio dẫn đường tầm ngắn (RSBN) và hệ thống tiếp cận hạ cánh tại sân bay. Khoang chở hàng được trang bị khu vực làm việc cho 2 người vận hành.

Chiếc phi cơ này được thiết kế cho các cuộc thử nghiệm bay, cụ thể là kiểm tra:

Hệ thống định vị tiếp cận chính xác;

Thiết bị hệ thống hạ cánh OSP;

Radar hạ cánh PRL;

Đèn hiệu vô tuyến hệ thống dẫn đường tầm ngắn;

Máy dò hướng vô tuyến tự động;

Điều khiển đài phát thanh;

Các trạm radar (sân bay, tuyến đường, chính và phụ);

Hàng không, viễn thông hàng không;

Hệ thống thiết bị chiếu sáng sân bay;

Các bổ sung (trên mặt đất, trong không gian...) cho hệ thống định vị vệ tinh, giám sát và hạ cánh.

Nó cũng giám sát trường sóng trong dải tần số của các thiết bị hỗ trợ dẫn đường vô tuyến.

Tổng cộng, khoảng 20 máy bay đã được chuyển đổi thành An-26KPA, và ít nhất 1 chiếc An-26 đã được sửa đổi thành máy hiệu chuẩn cho hệ thống vô tuyến phòng không.

Việc kiểm tra định kỳ hệ thống vô tuyến tại sân bay được thực hiện một hoặc hai lần mỗi năm. Các chuyến bay diễn ra ở độ cao thấp, đôi khi trong điều kiện thời tiết khó khăn, vì vậy một phi công hạng nhất thường được chỉ định làm chỉ huy phi hành đoàn An-26KPA.

Khu vực làm việc của người vận hành hệ thống điều khiển bay tự động của máy bay An-26KPA.

Trang thiết bị của các "phòng thí nghiệm" được cải tiến song song với sự phát triển của hệ thống sân bay. Năm 2006, Bộ Giao thông vận tải Nga cho phép máy bay An-26 vận hành với tổ hợp ASLK-N mới.

Do việc sử dụng các thiết bị hiện đại hơn tại sân bay trong những năm gần đây, một số máy bay An-26KPA đã được nâng cấp. Như chính người Nga đã lưu ý, đây là một phiên bản cải tiến khá hiếm, hiện tại chưa có phương tiện thay thế nào.

Các kênh truyền thông Nga đã xác nhận thông tin về vụ mất máy bay và ghi nhận tại hiện trường còn có người chết và bị thương - có thể là thành viên phi hành đoàn hoặc đại diện của văn phòng chỉ huy sân bay.