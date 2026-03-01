Tổn thất đầu tiên của Mỹ khi tập kích Iran: 3 quân nhân tử vong, 5 người bị thương

Quân đội Mỹ cho biết 3 quân nhân đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng trong chiến dịch liên quan tới Iran.

“Tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp, vì tôn trọng gia đình các nạn nhân, chúng tôi sẽ tạm thời chưa công bố thêm thông tin, bao gồm danh tính các quân nhân hy sinh, cho đến 24 giờ sau khi thân nhân gần nhất được thông báo”, thông cáo nêu.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đưa ra thông báo trên mạng xã hội ngày Chủ nhật. (Nguồn: X)

Trong một thông báo khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của họ đã tấn công một tàu chiến Iran ngay khi bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào nước này.

Theo CENTCOM, tàu hộ tống lớp Jamaran “hiện đang chìm xuống đáy vịnh Oman tại cầu cảng Chah Bahar”, địa điểm nằm ở miền nam Iran.

Trong diễn biến liên quan, một quan chức Mỹ nói với Al Jazeera rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln không ảnh hưởng đến con tàu, con tàu vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công tàu USS Abraham Lincoln bằng bốn tên lửa đạn đạo.

Trong tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải, IRGC cho biết: “Tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln đã bị bắn trúng bởi bốn tên lửa đạn đạo”. Lực lượng này đồng thời cảnh báo “đất liền và biển cả sẽ ngày càng trở thành nghĩa địa của những kẻ xâm lược khủng bố”.