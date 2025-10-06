HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tổn thất của người điều khiển máy bay không người lái của Kyiv tăng nhanh chóng

Bạch Dương |

Những người điều khiển máy bay không người lái Ukraine đã trở thành mục tiêu ưu tiên của Quân đội Nga, tờ Business Insider (BI) đưa tin.

Tổn thất của người điều khiển máy bay không người lái của Kyiv tăng nhanh chóng - Ảnh 1.

Một số binh sĩ và người điều khiển máy bay không người lái Ukraine nói với ấn phẩm BI rằng họ đang trở thành mục tiêu ưu tiên của Quân đội Nga.

Tổn thất của người điều khiển máy bay không người lái của Kyiv tăng nhanh chóng - Ảnh 2.

Cụ thể, Nga đang truy lùng những người điều khiển UAV bên phía Ukraine và đã tăng cường tấn công họ, sử dụng tên lửa, bom và nhiều loại vũ khí khác để tấn công các vị trí nghi ngờ là trạm chỉ huy.

Tổn thất của người điều khiển máy bay không người lái của Kyiv tăng nhanh chóng - Ảnh 3.

"Số lượng người điều khiển máy bay không người lái tử vong đã tăng mạnh trong vài năm qua", tờ BI đưa tin, trích lời một sĩ quan Quân đội Ukraine có biệt danh Artem.

Tổn thất của người điều khiển máy bay không người lái của Kyiv tăng nhanh chóng - Ảnh 4.

Quân nhân này cho biết mặc dù người điều khiển máy bay không người lái hiếm khi bị nhắm mục tiêu và tử vong vào đầu cuộc chiến, nhưng hiện nay tình trạng này đang trở nên phổ biến hơn nhiều.

Tổn thất của người điều khiển máy bay không người lái của Kyiv tăng nhanh chóng - Ảnh 5.

Chuyên gia Justin Bronk - nghiên cứu viên cao cấp về sức mạnh không quân và công nghệ tại Viện Dịch vụ Hoàng gia - một tổ chức nghiên cứu của Anh đã cung cấp một nhận định quan trọng.

Tổn thất của người điều khiển máy bay không người lái của Kyiv tăng nhanh chóng - Ảnh 6.

Nhà quan sát viết trong một báo cáo vào tháng 8 rằng số thương vong của các phi công máy bay không người lái Ukraine đã tăng "với tốc độ nhanh chóng" vào mùa xuân và mùa hè năm nay.

Tổn thất của người điều khiển máy bay không người lái của Kyiv tăng nhanh chóng - Ảnh 7.

Theo ấn phẩm Business Insider, nỗ lực ngày càng tăng nhằm loại bỏ người điều khiển máy bay không người lái cho thấy tác động to lớn của phương tiện đặc biệt này đối với chiến tranh hiện đại.

Tổn thất của người điều khiển máy bay không người lái của Kyiv tăng nhanh chóng - Ảnh 8.

Việc tái lập lực lượng gồm những binh sĩ lành nghề trong điều khiển FPV không phải dễ dàng, khi đòi hỏi một khoảng thời gian tương đối dài và cơ sở vật chất khá lớn

Máy bay không người lái mang theo súng trường tấn công AKS-74U xuất hiện trên chiến trường Ukraine.


