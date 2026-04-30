Trong thế giới của Tây Du Ký, một trong những "scandal" lớn nhất khiến Tôn Ngộ Không bị trừng phạt dưới núi Ngũ Hành chính là vụ phá hoại tiệc Bàn Đào. Thế nhưng, nếu soi kỹ vào nguyên tác, chúng ta sẽ thấy danh sách những thứ mà Ngộ Không đã "chén" sạch trên Thiên đình không chỉ có đào tiên. Đó đều là những vật phẩm quý hiếm bậc nhất tam giới, giúp Ngộ Không từ một con yêu hầu trở thành kẻ có thân thể "mình đồng da sắt", đao thương bất nhập.

Đầu tiên và nổi tiếng nhất chính là Đào tiên trong vườn của Vương Mẫu Nương Nương. Theo miêu tả, vườn đào có tổng cộng 3.600 cây, chia làm ba loại khác nhau dựa trên thời gian chín và công dụng.

Trong đó, loại nhỏ nhất mất 3.000 năm mới chín, ăn vào giúp cơ thể nhẹ nhàng, đắc đạo thành tiên. Loại tầm trung mất 6.000 năm, ăn vào sẽ giúp con người có thể bay bổng và trẻ mãi không già. Đặc biệt nhất là loại 9.000 năm mới chín một lần, được miêu tả là có "gân đỏ hạt nhỏ", ăn vào sẽ có thọ ngang với trời đất, nhật nguyệt. Tôn Ngộ Không khi trông coi vườn đào đã không ngần ngại vặt sạch những quả to và chín nhất ở phía sau vườn, nạp vào người một lượng linh khí khổng lồ mà ngay cả những vị đại tiên cũng phải mơ ước.

Tiếp đến là những bình rượu quý trong tiệc Bàn Đào. Khi lẻn vào Dao Trì trước giờ khai tiệc, Ngộ Không đã dùng phép ngủ để đánh lừa các tiên quan trông coi rồi mặc sức uống cạn những hũ quỳnh tương ngọc dịch. Đây không phải là rượu thường mà là loại rượu chưng cất từ những nguyên liệu tinh túy nhất của trời đất, chỉ dành cho các bậc thượng tiên. Việc uống quá nhiều rượu quý không chỉ làm Ngộ Không say khướt mà còn vô tình giúp các loại linh quả, tiên đào trước đó được "tiêu hóa" và kết tinh lại trong cơ thể, tạo tiền đề cho sức mạnh bền bỉ về sau.

Kỳ tích nhất trong hành trình "ăn vụng" này chính là năm bình linh đơn của Thái Thượng Lão Quân. Trong cơn say rượu, Ngộ Không đã đi lạc vào cung Đâu Suất. Tại đây, đại thánh thấy trên lò bát quái có năm bình hồ lô chứa đầy những viên linh đơn đã được luyện xong nhưng chủ nhân lại đi vắng. Không chút do dự, Ngộ Không đã trút hết cả năm bình vào miệng như ăn đậu rang.

Cần biết rằng, mỗi viên linh đơn của Lão Quân đều phải mất hàng nghìn năm luyện bằng lửa thần, mang sức mạnh hoán cốt tẩy tủy. Chính nhờ lượng linh đơn khổng lồ này mà khi bị tống vào lò bát quái để nung chảy, cơ thể Ngộ Không không những không bị tan biến mà còn được "tôi luyện" thành khối kim cang rắn chắc.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến các loại tiên trà và hoa quả lạ mắt được bày sẵn trên các bàn tiệc. Dù truyện không miêu tả quá chi tiết từng món ăn, nhưng việc Ngộ Không "càn quét" qua các dãy bàn tiệc cho thấy nhân vật này đã nạp vào cơ thể đủ loại tinh hoa thực phẩm của giới thần tiên.

Tổng hợp lại, thực đơn của Tôn Ngộ Không trên Thiên đình là một sự kết hợp giữa tiên dược, linh quả và rượu quý. Chính "bữa tiệc" bất đắc dĩ này đã biến Ngộ Không thành một thực thể đặc biệt, khiến cho đao phủ của Thiên đình sau này dù dùng lôi phạt, hỏa thiêu hay đao chém cũng đều không thể gây ra một vết xước trên da thịt của lão Tôn.