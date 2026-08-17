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Tốn 370 triệu đồng để chụp ảnh cùng 'tướng quân kem nền' Trương Lăng Hách

Minh Vũ
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Trương Lăng Hách trở thành tâm điểm tranh cãi khi có giá chụp chung lên tới 330 triệu đồng mỗi lần. Hành động này bị lên án là đang chiếm lợi của người hâm mộ.

Sina đưa tin Trương Lăng Hách trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi mới. Một blogger chia sẻ nắm được "đường dây" sắp xếp fan chụp ảnh cùng nam diễn viên. Trước đó, khán giả phải bỏ ra số tiền khoảng 40.000 NDT (155 triệu đồng)/lần chụp ảnh. Sau khi nổi tiếng hơn với tác phẩm Trục ngọc, giá chụp ảnh cùng Trương Lăng Hách tăng lên gấp đôi, khoảng 95.000 NDT (hơn 369 triệu đồng).

Trước đó Trương Lăng Hách có nhiều hình ảnh chụp hình cùng khán giả nữ. Nhiều người khen nam diễn viên thân thiện, đồng thời khen ngợi danh tiếng Trương Lăng Hách ngày càng tốt nên đông fan nữ.

Hiện, việc fan tốn phí để chụp ảnh riêng cùng Trương Lăng Hách gây tranh cãi gay gắt. Nhiều người cho rằng việc tốn nhiều tiền chỉ để có ảnh chung với Trương Lăng Hách là vô lý. Việc trả phí chụp ảnh cũng hình thành rào cản giữa người hâm mộ.

Trương Lăng Hách gây tranh cãi vì bòn rút tiền người hâm mộ thông qua việc chụp ảnh riêng.

Hiện tại giới giải trí Hoa ngữ ngày càng khó khăn, công việc ngày một ít, vì vậy nhiều nghệ sĩ phát triển nghề phụ. Triệu Lộ Tư mở cửa hàng bán đồ lưu niệm, liên kết với công ty sản xuất nước uống. Bạch Kính Đình mở thương hiệu bán quần áo và giày riêng. Một số ngôi sao bán video quay lời chúc mừng ngày sinh, khai trương cửa hàng...

Trước khi bước chân vào ngành giải trí năm 2020, Trương Lăng Hách từng trúng tuyển Đại học Sư phạm Nam Kinh, theo học chuyên ngành Kỹ thuật điện. Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, anh nhanh chóng được chú ý nhờ tham gia nhiều dự án truyền hình.

Trong gần 5 năm hoạt động, Trương Lăng Hách góp mặt trong nhiều bộ phim nổi bật như Thương lan quyết, Vân chi vũ, Độ hoa niên, Ninh an như mộng, Anh đào hổ phách, Yêu em

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Tags

Trương Lăng Hách

sao hoa ngữ

tướng quân kem nền

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