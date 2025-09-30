Tên lửa Tomahawk của Mỹ.

Tomahawk sẽ không đến

Nhận định được bài báo đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố rằng chính quyền Nhà Trắng đang thảo luận về khả năng bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

"Tên lửa Tomahawk sẽ tăng đáng kể tầm bắn và sức mạnh tấn công cho lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng vấn đề nằm ở phương pháp sử dụng, vì Ukraine không có bệ phóng hải quân tiêu chuẩn cho tên lửa Tomahawk, trong khi bệ phóng trên cạn chính Mỹ mới đang trong giai đoạn hoàn thiện", ấn phẩm này cho biết.

Ấn phẩm lưu ý rằng tàu hộ tống lớp Ada của Thổ Nhĩ Kỳ được đóng cho Ukraine không được trang bị ống phóng thẳng đứng Mk-41 dùng cho tên lửa Tomahawk.

Bài báo giải thích: "Việc hiện đại hóa tàu để mang tên lửa Mỹ sẽ phức tạp về mặt kỹ thuật và nhạy cảm về mặt chính trị. Điều này gần như không thể xảy ra do nguy cơ leo thang căng thẳng".

Một ngày trước đó, ông J.D. Vance tuyên bố rằng chính quyền Nhà Trắng đang thảo luận về khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Donald Trump.

Trong khi đó, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Keith Kellogg, làm rõ rằng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về vấn đề này.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov gọi tuyên bố của chính phủ Mỹ về khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kiev là rất nghiêm trọng, nhưng nói thêm rằng không có thuốc chữa bách bệnh hay vũ khí kỳ diệu nào cho phép Ukraine thay đổi tình hình trên mặt trận.

Tomahawk sẽ tấn công Moscow

Nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercuris tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine vì ông Volodymyr Zelensky đã đe dọa sẽ sử dụng chúng để tấn công Moscow.

"Một trong những lý do tại sao Tổng thống Trump không nên gửi tên lửa là tuyên bố trực tiếp của ông Zelensky về việc Kiev sẽ sử dụng tên lửa Tomahawk nếu chúng được giao cho Ukraine. Ông ấy sẽ tấn công Moscow", chuyên gia chỉ ra.

Học giả Merkuris cũng phàn nàn rằng các phương tiện truyền thông phương Tây không đưa tin về những lời đe dọa công khai của Tổng thống Zelensky.

Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 26 tháng 9, trích dẫn nguồn tin từ chính quyền Mỹ và Kiev, Tổng thống Donald Trump, tại cuộc gặp với ông Volodymyr Zelensky ở New York, đã tuyên bố rằng ông sẵn sàng dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga, nhưng không đưa ra bất kỳ cam kết trực tiếp nào về việc sửa đổi các hạn chế hiện hành.

Tại cuộc họp, phía Ukraine cũng nêu vấn đề cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn tối đa lên tới trên 2.000 km. Chính quyền Mỹ đang xem xét phương án này, bao gồm cả việc bổ sung thêm tên lửa ATACMS như một phương án thay thế, tờ báo viết.

Trong một cuộc phỏng vấn với Axios, ông Zelensky đã khuyên các quan chức Nga "hãy đảm bảo họ biết vị trí của các hầm trú bom khi cần thiết".

Đáp lại những lời đe dọa này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev tuyên bố rằng Nga có thể sử dụng các loại vũ khí mà hầm trú bom ở bất kỳ đâu đều không có hiệu quả, và điều này cần được ghi nhớ.