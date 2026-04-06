- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII, khóa XIII; XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV.

- Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân chính trị.

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.

- Đại biểu QH khóa XVI, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông TRẦN THANH MẪN, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1962, quê quán: xã Thạnh Xuân, Thành phố Cần Thơ. Hiện cư trú tại: số 53 Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Quá trình công tác:

Từ tháng 7 năm 1979 đến tháng 12 năm 1987: công tác tại Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, giữ các vị trí công tác: Cán bộ Ban trường học; Chánh Văn phòng, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn; Phó Bí thư Thường trực, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành.

Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 25 tháng 8 năm 1982 (dự bị) và chính thức vào ngày 25 tháng 8 năm 1983.

Từ tháng 01 năm 1988 đến tháng 12 năm 2010: công tác tại Tỉnh đoàn, Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ các vị trí công tác: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ; Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ; Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2009; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X;

Từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 4 năm 2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII, khóa XIII; Bí thư Thành ủy; Phó Bí thư, Bí thư Đảng đoàn; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV thành phố Cần Thơ.

Từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2024: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, khóa XV; Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; điều hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội; Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam -Lào; Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu giang nay là thành phố Cần Thơ.

Từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 1/2026: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Từ 23/01/2026 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngày 6/4/2026: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Ông được bầu giữ Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2010, năm 2017), hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

