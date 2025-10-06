Tóm tắt livestream của Shark Bình trưa 6/10, kể chuyện từng 5–6 lần suýt phá sản, khán giả bị ẩn, khoá bình luận

Trưa 6/10, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với tên gọi Shark Bình) tiếp tục tổ chức buổi livestream trên Fanpage “Shark Nguyễn Hòa Bình” với chủ đề “Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ khó khăn đầy biến động”.



Buổi phát sóng trực tiếp diễn ra vào lúc 12 giờ trưa, thu hút hàng ngàn người theo dõi, có thời điểm đạt hơn 5.000 lượt xem đồng thời cùng lượng tương tác rất cao. Tuy nhiên, một số khán giả phản ánh bình luận của họ bị ẩn hoặc khóa dù nội dung không vi phạm quy định, không đề cập đến các vấn đề liên quan đến coin, crypto hay dự án tiền số AntEx – chủ đề mà Shark Bình từng khuyến cáo không thảo luận trong livestream.



Trong buổi trò chuyện, Shark Bình tập trung chia sẻ hành trình hơn 24 năm khởi nghiệp, cùng những kinh nghiệm về bản lĩnh lãnh đạo trong giai đoạn kinh tế đầy biến động. Ông ví doanh nghiệp như “một con tàu giữa đại dương mịt mù”, đối mặt với cơn bão lớn, và người lãnh đạo phải vừa có “con tàu tốt” – tức đội ngũ, sản phẩm và thị trường – vừa có “định hướng đúng” để không lạc lối.



“Tôi từng trải qua giai đoạn cứ làm, cứ cày mà sai hướng, kết quả là phí công sức, hỏng hết, vô nghĩa”, ông nói.



Khi được hỏi về cách đối mặt với thất bại, Shark Bình thẳng thắn cho biết mình từng 5–6 lần suýt phá sản trong hơn hai thập kỷ kinh doanh.



“Cuộc đời tôi đầy rẫy thất bại. Tôi khởi đầu là một thanh niên ngây ngô, chỉ có tâm sáng và sự thánh thiện. Nhưng rồi phải đối mặt với đủ loại cạnh tranh, nhiều lần suýt trắng tay. Chính những cú ngã đó đã rèn cho tôi bản lĩnh và kinh nghiệm để đi tiếp”, ông chia sẻ.

Theo Shark Bình, khi rơi vào tình thế tuyệt vọng nhất, điều đầu tiên ông chọn là bình tĩnh và nghỉ ngơi. “Sau đó, tôi bắt đầu nhìn lại những công thức cơ bản: doanh nghiệp của mình còn hợp thời hay đã hết thời? Cần nghỉ ngơi hay chờ thời?”



Ông cũng nhấn mạnh yếu tố “mệnh” – tức là xem lại chuyên môn, năng lực cốt lõi của bản thân và doanh nghiệp. Từ đó, tư duy lại chiến lược để quyết định bước đi tiếp theo.



“Phải bình tĩnh, không được tham lam. Hai yếu tố là lý trí và bản lĩnh sẽ dẫn dắt hành động của bạn đúng hướng” - Shark Bình nói trong phiên livestream.



Ông nói đã từng mất hợp đồng khổng lồ vì đối thủ cạnh tranh nhiều tiền hơn mấy chục lần. Lúc làm sàn thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam, đến năm 2013, mặc dù thu hút đầu tư nước ngoài nhưng vẫn không có cửa cạnh tranh trên thị trường.



Có những lúc ông cực kỳ thất vọng khi họ tuyên bố không tiếp tục đầu tư, thậm chí họ còn đề nghị rút số tiền còn lại. "Đứng trước thực tế đấy, xác định với tâm sáng, thánh thiện nên tôi đã đồng ý. Còn nhiều startup khác ẹ lắm"- ông Bình nói.



Kết phiên livestream, Shark Bình cho rằng mình là người tay trắng làm nên, bằng thực lực, nếu có gì sai không đúng mong muốn được học tập, bỏ qua.﻿