Tóm tắt đám cưới “khủng” của ái nữ siêu giàu gốc Á và chồng kỹ sư Google

Mới đây trên trang TikTok cá nhân hơn 4,1 triệu người theo dõi, "tiểu thư thung lũng Silicon" Becca Bloom (tên thật: Rebecca Ma, 25 tuổi) bất ngờ thông báo đã kết hôn.

Những thước phim trong hôn lễ của Becca Bloom và chồng kỹ sư phần mềm người Canada David Pownall tại Villa Balbiano, bờ biển phía tây của Hồ Como, Ý đẹp như cổ tích nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.

Một trong những khoảnh khắc đẹp như cổ tích tại đám cưới của Becca Bloom. Nguồn: Becca Bloom.

Becca Bloom và chồng David Pownall đã có 5 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà. Cặp đôi lần đầu gặp gỡ trong thời gian học tập và làm việc tại Mỹ vào năm 2019, sau đó duy trì mối quan yêu đương trước khi David chính thức cầu hôn Becca tại chính Villa Balbiano vào tháng 7/2023.

Sau gần 2 năm lên kế hoạch, hôn lễ chính thức của cặp đôi diễn ra vào ngày 28/8/2025. Sự kiện được truyền thông liệt kê vào top những đám cưới đình đám mùa hè 2025.

Khung cảnh đẹp như cổ tích tại đám cưới.

Chia sẻ trên tờ Vogue, Becca cho biết cả cô và nửa kia đều là người hướng nội, không thích xuất hiện trước đám đông nên hôn lễ chỉ mời 60 khách. Đó đều là nững người thân, bạn bè đặc biệt nhất của cặp đôi, để mang tới sự riêng tư và ấm áp nhất. Song, tại quê nhà của cô dâu, bố mẹ cô dự định sẽ tổ chức một đám cướ hoành tráng hơn, mang tính truyền thống. Bởi thế, cặp đôi sẽ tổ chức 2 lần đám cưới. Thời gian cụ thể của đám cưới thứ 2 chưa xác định.

Ở Ý - nơi cô dâu xem như quê hương thứ 2, cặp đôi lựa chọn tổ chức đám cưới ở Villa Balbiano vốn được mệnh danh là một trong những biệt thự tư nhân tráng lệ nhất bên bờ Hồ Como, Ý.

Việc thuê Villa Balbiano không hề rẻ: Gói tối thiểu một ngày đã từ 50.000 - 57.500 euro (tương đương khoảng 1,3 - 1,5 tỉ đồng), còn gói tối thiêu 3 ngày 2 đêm, thường được các cặp đôi chọn để tổ chức trọn vẹn nghi lễ, tiệc và nghỉ dưỡng có thể lên tới 170.000 - 200.000 euro (khoảng 4,5 - 5,2 tỉ đồng). Nếu tính thêm dịch vụ setup nhà kính, tiệc ngoài trời, ăn uống và hoa tươi, tổng chi phí dễ dàng chạm mốc 7-10 tỉ đồng cho một đám cưới trọn gói tại đây.





Không gian hôn lễ cho thấy độ xa xỉ, đẹp như cổ tích.

Cô dâu chú rể cùng bố mẹ.

Không gian tiệc cưới được bày trí như một khung tranh sống động giữa vườn cổ tích của Lake Como. Toàn bộ khu vườn được phủ hoa tươi nhập khẩu (gồm có hồng và mẫu đơn) với tông pastel thanh nhã, từ bàn tiệc dài đến backdrop nhà kính.

Theo các wedding planner, riêng hạng mục hoa và decor trong đám cưới tại Villa Balbiano có thể tiêu tốn từ 10.000 - 50.000 euro (khoảng 260 triệu - 1,3 tỷ đồng), tùy mức độ cầu kỳ. Với phần trần hoa rủ và thiết kế đồng bộ tinh xảo, đám cưới của Becca Bloom rõ ràng thuộc nhóm xa xỉ bậc nhất.

Chưa dừng lại ở đó, đúng chất influencer thượng lưu, Becca Bloom biến hôn lễ thành một “runway cưới” với 4 bộ váy xa xỉ, từ Oscar de la Renta đến Chanel couture.

Mỗi bộ trang phục đều gắn với một câu chuyện riêng: váy mini Oscar de la Renta đính hoa khổng lồ cho buổi đi thuyền rehearsal; đầm Chanel couture 2003 họa tiết kem nhắc về buổi hẹn đầu; váy cưới bespoke Oscar de la Renta thêu hoa mẫu đơn cắt laser - biểu tượng gắn với tuổi thơ và cội nguồn; và cuối cùng là đầm Oscar de la Renta “shattered glass” hoa hồng tại tiệc tối, phối giày ballet Louboutin tri ân tuổi thơ học múa.

Váy cưới được thiết kế riêng bởi Oscar de la Renta, thêu hoa mẫu đơn cắt laser.

Những bộ ảnh đẹp như một thước phim.

Đi cùng là bộ trang sức Van Cleef & Arpels high jewelry, riêng một món đã trị giá hơn 400.000 USD (hơn 10 tỷ đồng). Tổng thể, loạt outfit này dễ dàng chạm ngưỡng bộ sưu tập triệu đô, biến cô dâu RichTok thành tâm điểm trong chính câu chuyện cổ tích xa hoa của mình.

Becca Bloom cũng chọn hoa cưới là biểu tượng của sự xa xỉ - linh lan.

Một vài chi tiết nhỏ khác cho thấy độ xa xỉ của tiệc cưới:

Hộp thiệp cưới in nhũ vàng cùng tassel tinh xảo đủ, ngay lời mời đã cho thấy độ xa hoa của hôn lễ.

Trong ngày cưới, cô lựa chọn trang sức cao cấp Van Cleef & Arpels thuộc bộ sưu tập Folie des Prés, gồm vòng cổ, hoa tai và nhẫn đôi.

Cô mang giày ba lê hiệu Christian Louboutin, trang điểm Lancôme cũng là một món đồ thiết yếu khác.

Chồng Becca Bloom khá kín tiếng. Theo tạp chí Town & Country, là người Canada, tốt nghiệp Đại học British Columbia năm 2018. Sau thời gian làm kỹ sư phần mềm tại Google, anh hiện đang công tác trong bộ phận phát triển phần mềm của Amazon.

Trong khi đó, Becca Bloom có bố mẹ đều là các tỷ phú. Theo The Journal, cha mẹ cô sáng lập Camelot Information Systems - công ty dịch vụ CNTT có trụ sở chính tại Trung Quốc.

Bản thân Becca cũng đang làm việc trong lĩnh vực tài chính công nghệ. Cô từng kinh doanh từ thời thiếu niên, học phổ thông tại Atherton (California) và tốt nghiệp Đại học Nam California,

Nói cách khác, Becca Bloom đang có một cuộc đời trong mơ, mà ngày nay người ta thường bảo rằng: Đến tiểu thuyết cũng không dám tả nữ chính như vậy! Cô thường được truyền thông gọi là "ái nữ công nghệ", "Tiểu thư thung lũng Silicon" hay Rich kid.

Cô gái người Mỹ gốc Á này là hiện tượng mới nổi của TikTok, chỉ đăng tải clip từ đầu tháng 1/2025, đến nay cô đã có hơn 4 triệu người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội này. Becca Bloom cũng được truyền thông nước ngoài gọi cái tên tiêu biểu, dẫn đầu xu hướng RichTok (chỉ những người giàu có làm sáng tạo nội dung). Trước đó, Instagram cá nhân của cô gái này đã có hơn 2 triệu người theo dõi.

Các nội dung của Becca Bloom tạo nên sức hút nhờ sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng của chủ nhân. Cô có gu thẩm mỹ ổn định và đặc biệt là khả năng truyền cảm hứng cho người xem qua những nội dung ngoài lề thời trang.

Trước đám cưới, cô liên tục đăng video về địa điểm, trang trí, thiệp mời, váy cưới thử,... song giữ bí mật riêng tư về tiệc cưới, chỉ chia sẻ độc quyền với 1 tờ báo, và đến hôm nay mới đăng clip, hình ảnh đám cưới lên mạng xã hội.

Nguồn: Vongue, Town & Country, IGNV, TikTok NV.