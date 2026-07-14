Tóm gọn ngọc nữ showbiz hẹn hò thiếu gia giàu nhất nước, nhan sắc đàng trai khiến công chúng choáng váng

Mối quan hệ giữa ngọc nữ đẹp nhất showbiz và vị thiếu gia nức tiếng đã khiến cả mạng xã hội dậy sóng.

Sáng 14/7, tờ Thairath đưa tin, cặp đôi kiều nữ - đại gia đình đám showbiz Thái Lan Bella Ranee và Will Chawin Chearavanont vừa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đang tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc ở Singapore. Theo nguồn tin, cặp “trai tài gái sắc” mới đây đã dạo phố cùng nhau trước khi vào địa điểm tổ chức lễ hội Thai Festival.

Bella Ranee đeo khẩu trang, trong khi đó, bạn trai cô không ngần ngại phô ra gương mặt điển trai của mình trước ống kính và nhận được nhiều lời khen ngợi nhan sắc từ “người qua đường”. Bên cạnh đó, "size gap" của Bella và bạn trai tài phiệt cũng khiến netizen xuýt xoa không ngớt vì giống hệt như 1 cặp đôi từ thế giới ngôn tình "xé sách" bước ra đời thực.

Bella Ranee - Will Chawin vừa được bắt gặp tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc ở nước ngoài. Ảnh: Thairath

Thiếu gia Will sở hữu gương mặt điển trai, mang hơi thở điện ảnh. Ảnh: X

Ngoài diện mạo soái ca, anh chàng còn có phong cách thời trang lôi cuốn. Ảnh: Thairath

Đây cũng là lần đầu tiên Bella Ranee - Will Chawin cùng lộ diện bên nhau sau khi bất ngờ dính tin đồn chia tay. Còn nhớ cách đây hơn 1 tháng, nghi vấn cặp đôi vàng tan vỡ bùng lên dữ dội sau khi Will Chawin bất ngờ khóa Instagram cá nhân. Chưa hết, việc thiếu gia của tập đoàn giàu nhất Thái Lan từ lâu không còn chụp hình chung với Bella Ranee cũng góp phần làm cho tin đồn cặp đôi đã “tan đàn xẻ nghé” lan nhanh như tên bắn trên các diễn đàn trực tuyến vào thời điểm đó.

Ngay giữa tâm bão đồn đoán, quản lý của Bella Ranee đã nhanh chóng đưa ra phản hồi nóng xung quanh tin đồn nữ diễn viên và bạn trai nhà tỷ phú “đường ai nấy đi”. Cụ thể, phía nữ minh tinh Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh bác bỏ thông tin cô chia tay thiếu gia tài phiệt bằng 1 thông báo ngắn gọn nhưng đầy dứt khoát: “Mọi chuyện giữa 2 người họ vẫn hoàn toàn bình thường nhé”.

Trong 1 buổi phỏng vấn sau đó, Bella cũng lên tiếng làm rõ lý do khiến bạn trai cô đột ngột khóa tài khoản Instagram. Thì ra, nguyên nhân đến từ việc thiếu gia Will muốn có không gian riêng tư sau khi có quá nhiều khán giả đã gửi tin nhắn riêng cho anh.

Và chính hình ảnh Bella Ranee - Will Chawin đi hẹn hò ở Singapore mới đây đã trở thành bằng chứng sống động cho thấy cặp trai tài gái sắc hiện vẫn đang rất hạnh phúc bên nhau.

Bella Ranee - Will Chawin bất ngờ dính tin tan vỡ cách đây không lâu, song họ đã nhanh chóng có hàng loạt động thái dập tắt tin đồn. Ảnh: X

Còn nhớ Bella Ranee xác nhận hẹn hò Will Chawin Chearavanont hồi tháng 5/2024. Tiết lộ về chuyện quen biết giữa cả 2, Bella Ranee nói đó như “định mệnh”. Bởi lẽ cả 2 tình cờ gặp nhau khi chuyến bay bị hoãn. Người đẹp 8X giải thích cặn kẽ hơn: “Chúng tôi gặp và nói chuyện vì chuyến bay đều bị delay. Cả 2 thậm chí không biết đối phương là người Thái. Vì khi đi du lịch Bell thường đeo khẩu trang. Chúng tôi sau đó lại nói chuyện bằng tiếng Anh. Cả 2 cũng đều không biết về công việc của đối phương vào thời điểm lần đầu gặp gỡ nhau”.

Bella Ranee sinh năm 1989, mang trong mình 2 dòng máu Thái - Anh, là nữ diễn viên tài năng được săn đón nhất hàng đầu tại showbiz Thái Lan. Không chỉ nổi tiếng bởi diễn xuất đầy ấn tượng, cô nàng còn sở hữu nhan sắc được ví như “mỹ nữ trăm năm có 1”. “Nữ hoàng rating” từng gây bão khắp MXH châu Á nhờ đóng vai chính trong tác phẩm đình đám Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh. Thậm chí, tác phẩm này còn hot đến độ từng khiến Bangkok bớt tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm vì người dân hạn chế ra đường để... ở nhà thưởng thức trọn vẹn từng tập phim.

Ngoài Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh, Bella còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng loạt bộ phim đặc sắc như Lồng Nghiệp Chướng, Chiêu Trò Lừa Gạt,...

Bella sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, đẹp nhất nhì showbiz Thái. Ảnh: X

Trong khi đó, Will Chawin Chearavanont là người thừa kế của gia tộc Chearavanont giàu nhất Thái Lan. Được biết, gia tộc Chearavanont, chủ sở hữu của Charoen Pokphand Group (C.P.Group), hiện là gia tộc giàu thứ 2 châu Á và giàu nhất Thái Lan với khối tài sản ước tính 42,6 tỷ USD (hơn 1,1 triệu tỷ đồng), theo Bloomberg Billionaires Index.

Khi mới 22 tuổi, Will Chawin Chearavanont đã bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh đầu tư. Năm 2014, anh thành lập 2W Group và sau đó 4 năm lại thành lập tiếp Nine Basil. Được biết, 2 doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư tư nhân.