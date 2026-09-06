Trâm Anh và Trương Thế Vinh xuất hiện cùng nhau, gợi nhắc về mối tình Vbiz.

Cách đây ít ngày, Trâm Anh bất ngờ đăng bức ảnh bóng lưng nhưng ai cũng nhận ra là Trương Thế Vinh, kèm theo chiếc bánh kem có dòng chữ kỷ niệm 6 năm. Động thái này lập tức khiến mạng xã hội xôn xao. Sau nhiều năm liên tục bị “thám tử mạng” soi hint, úp mở về mối quan hệ, không ít netizen cho rằng đây là xác nhận từ phía nhà gái.

Nếu hôm qua Trâm Anh vừa có động thái công khai chuyện tình cảm, thì hôm nay cô tiếp tục bị bắt gặp xuất hiện bên Trương Thế Vinh theo đúng chuẩn “hậu phương”. Cụ thể, nam diễn viên hiện có mặt tại Vĩnh Long để ghi hình chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Phía dưới hàng ghế khán giả, Trâm Anh cũng xuất hiện cùng chú thú cưng được cho là cả hai cùng nuôi.

Nữ diễn viên diện trang phục khá đơn giản, đeo khẩu trang kín nhưng vẫn nhanh chóng được nhận ra. Nếu trước đây cả hai thường xuyên phải tìm cách “đánh lạc hướng” mỗi khi xuất hiện cùng nhau, thì sau khi công khai, Trâm Anh dường như đã thoải mái hơn hẳn. Cô không ngại có mặt tại địa điểm ghi hình để ủng hộ và đồng hành cùng bạn trai. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều netizen thích thú trước màn “công khai là công khai tới bến” của cặp đôi, đồng thời đồng loạt hóng tin vui tiếp theo sau hành trình 6 năm được cho là đã âm thầm bên nhau.

Trâm Anh có mặt tại địa điểm Trương Thế Vinh ghi hình

Chú chó ngồi ngoan trong lòng Trâm Anh cũng là thú cưng của Trương Thế Vinh

6 năm kín tiếng của Trương Thế Vinh và Trâm Anh

Trương Thế Vinh là gương mặt đa năng của Vbiz. Xuất phát điểm là ca sĩ, nam nghệ sĩ dần tạo được dấu ấn khi lấn sân sang diễn xuất và gameshow, góp mặt trong nhiều chương trình quen thuộc như 7 Nụ Cười Xuân, Chạy Đi Chờ Chi Việt Nam, Sao Nhập Ngũ, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai... Trái ngược với sự sôi nổi trên màn ảnh, chuyện tình cảm của Trương Thế Vinh lại được anh giữ kín trong nhiều năm. Năm 2014, nam nghệ sĩ từng công khai hẹn hò một nữ cơ trưởng và lên kế hoạch kết hôn vào năm 2016. Cả hai thậm chí đã đặt tiệc, thông báo với bạn bè nhưng cuối cùng bất ngờ hủy hôn ngay sát ngày cưới. Sau đổ vỡ, Trương Thế Vinh gần như hạn chế chia sẻ về chuyện riêng tư.

Trương Thế Vinh kín tiếng đời tư sau 1 lần bị huỷ hôn

Trâm Anh là nữ diễn viên từng góp mặt trong một số dự án phim truyền hình, trong đó đáng chú ý có Cây Táo Nở Hoa. Trâm Anh là "ngọc nữ" thế hệ mới khi xuất hiện trong những phim điện ảnh như Tử Chiến Trên Không, Hoàng Hậu Cuối Cùng. Song song với diễn xuất, Trâm Anh còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang, từng là học trò của Minh Hằng tại The Face Vietnam 2018, sau đó tiếp tục tham gia Face of Asia trong khuôn khổ Asia Model Festival 2019.

Mối quan hệ giữa Trâm Anh và Trương Thế Vinh bắt đầu được cư dân mạng chú ý từ năm 2021, sau khi cả hai cùng hợp tác trong Cây Táo Nở Hoa. Thời điểm đó, “thám tử mạng” liên tục soi ra những chi tiết trùng hợp giữa hai người, từ việc thường xuyên tương tác, xuất hiện trong cùng nhóm bạn đến hình ảnh một chú cún cưng được cho là giống nhau trong các bài đăng.

Trâm Anh là "ngọc nữ" liên tiếp góp mặt trong phim điện ảnh trăm tỷ

Thế nhưng càng kín tiếng, cặp đôi càng khiến dân tình tò mò. Đặc biệt, những động thái gần đây của Trâm Anh liên tục trở thành “manh mối” để netizen tiếp tục nối lại các mảnh ghép. Trong một bài đăng, nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ hình ảnh chiếc bánh kèm dòng chữ: “Số 6 trùng với thần số học của tui. Con số thiên về gia đình - together”. Đáng chú ý, Trâm Anh còn chèn hình một chú gấu vào bức ảnh. Chi tiết này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng bởi trước đó, hình ảnh chú gấu từng được sử dụng như một cách để che mặt Trương Thế Vinh trong những khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chưa dừng lại ở đó, netizen còn phát hiện một bức ảnh đôi xuất hiện trong bài đăng. Từ trang phục, vóc dáng đến bối cảnh, nhân vật nam và nữ trong ảnh được cho là có nhiều điểm tương đồng với Trâm Anh và Trương Thế Vinh. Cả hai trước đó cũng từng bị soi chuyện đồng hành trong cùng một chuyến đi. Dù liên tục xuất hiện những chi tiết khiến dân tình đặt dấu hỏi, Trâm Anh và Trương Thế Vinh vẫn duy trì cách yêu kín tiếng, gần như không trực tiếp đăng ảnh tình tứ hay công khai sánh đôi. Chính điều này càng khiến hành trình tình cảm của cả hai trở thành một trong những câu chuyện được “thám tử mạng” đặc biệt quan tâm. Và sau nhiều năm úp mở, những động thái gần đây của Trâm Anh đang khiến cư dân mạng cho rằng mối quan hệ này có thể đã bước sang một giai đoạn mới.

Mới đây, Trâm Anh có tín hiệu công khai kỷ niệm 6 năm yêu

Ảnh: FBNV, Tổng hợp