Tóm dính tiểu tam tin đồn phá nát Song Hye Kyo - Hyun Bin đang đi sinh con cho đạo diễn đáng tuổi chú

Màn lộ diện mới nhất của nữ diễn viên đình đám này đã khiến cả mạng xã hội phải ồn.

Chiều 6/6, tờ Sina đưa tin, nữ diễn viên đình đám Thang Duy và ông xã - đạo diễn Kim Tae Yong hơn 10 tuổi vừa mới xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh để lên đường sang Hong Kong (Trung Quốc). Được biết, nữ diễn viên hiện đang mang thai con thứ 2 ở tuổi 47.

Trong màn lộ diện ở sân bay mới đây, Thang Duy diện chiếc áo sơ mi dáng rộng màu xanh kẻ ca-rô, để tóc ngắn. Trước ống kính, nữ diễn viên sinh năm 1979 để lộ phần bụng bầu rõ mồn một cùng dáng đi có phần nặng nề hơn trước. Cô cũng ghi điểm nhờ thái độ thân thiện khi liên tục mỉm cười, vẫy tay với những khán giả có mặt tại sân bay chào đón mình

Khi 1 người hâm mộ có cơ hội tiếp cận hỏi Thang Duy rằng khi nào cô sẽ quay lại Trung Quốc đại lục, nữ diễn viên đã mỉm cười và đáp lại: “Cái này cũng khó nói trước lắm”. Ngoài ra, vợ chồng Thang Duy được phát hiện đã ký gửi 1 lượng hành lý rất lớn tại sân bay trong chuyến đi lần này. Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông cùng khán giả đồng loạt nhận định nữ minh tinh Sắc Giới tới Hong Kong (Trung Quốc) để sinh con cho đạo diễn đáng tuổi chú. Suy luận này không phải là không có cơ sở, bởi lẽ Thang Duy cũng từng hạ sinh con đầu lòng tại 1 bệnh viện ở Hong Kong (Trung Quốc).

Thang Duy lộ rõ bụng bầu trước ống kính máy quay. Đáng nói, chồng cô đẩy 1 số lượng hành lý rất lớn, làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên bay sang Hong Kong (Trung Quốc) để chờ sinh con tại đây. Ảnh: Weibo

Thang Duy thân thiện vẫy tay chào khán giả tại sân bay mới đây. Ảnh: Weibo

Còn nhớ cách đây 2 tháng, Thang Duy đã xác nhận đang mang thai con thứ 2 sau khi liên tục vướng tin đồn có bầu vì lộ bụng lùm lùm: “Đúng vậy, đây quả là 1 bất ngờ lớn đối với tôi. Và tất nhiên là tôi đang rất hạnh phúc rồi. Gia đình chúng tôi lại sắp có thêm 1 em ngựa nhỏ mà, mọi người đều đang chờ đón bé”.

Thang Duy lần đầu gặp gỡ đạo diễn Kim Tae Yong trên phim trường Thu Muộn (2010). 3 năm sau, họ gặp lại nhau tại Hàn Quốc khi Thang Duy tới đây để quay quảng cáo. 2 người quyết định tiến lên giai đoạn mới, từ tình bạn thành tình yêu. Đạo diễn Hàn cùng nữ minh tinh đình đám chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ lãng mạn hồi giữa năm 2014. Cặp đôi vỡ òa chào đón con gái đầu lòng sau đó 2 năm.

Trong những năm qua, cặp đôi thỉnh thoảng lại phải đối mặt với tin đồn ly dị nhưng họ đều bình tĩnh vượt qua, chứng minh hôn nhân vẫn vô cùng hạnh phúc chứ không hề có dấu hiệu tan vỡ như dân mạng đồn đoán.

Thang Duy - Kim Tae Yong tới nay vẫn rất hạnh phúc bất chấp những tin đồn rạn nứt trong quá khứ. Cặp đôi chuẩn bị chào đón em bé thứ 2 chào đời. Ảnh: Naver

Thang Duy sinh năm 1979, tới nay đã hoạt động ở làng giải trí được gần 30 năm. Cô được đánh giá cao về mặt diễn xuất và trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ các phim như Sắc Giới, Thu Muộn, Truy Lùng Quái Yêu, Quyết Tâm Chia Tay,...

Về đời tư, Thang Duy từng dính nghi vấn làm tiểu tam chen chân vào cuộc tình đẹp của cặp đôi 1 thời Song Hye Kyo - Hyun Bin. Được biết, vào tháng 8/2009, Song Hye Kyo - Hyun Bin công khai hẹn hò, trở thành 1 trong những cặp đôi “phim giả tình thật” đẹp nhất châu Á ở thời điểm đó. Thế nhưng tới tháng 3/2011, cặp đôi này bất ngờ tuyên bố chia tay nhau chỉ đúng 1 ngày sau khi Hyun Bin lên đường nhập ngũ. Sau đó không lâu, đại hoa đán Thang Duy bất ngờ vướng tin đồn là người thứ 3 xen vào giữa Song Hye Kyo - Hyun Bin. Theo tin đồn này, nam thần sinh năm 1982 đã nảy sinh tình cảm với Thang Duy khi cùng nhau hợp tác trong tác phẩm Thu Muộn (2010). Tháng 4/2011, Thang Duy còn được cho là tới Hàn Quốc đúng thời điểm Hyun Bin có kỳ nghỉ phép đầu tiên kể từ khi nhập ngũ. Có nguồn tin cho hay, mỹ nhân Hoa ngữ đến Hàn để hẹn hò bí mật với Hyun Bin.

Giữa tâm bão đồn đoán từ khán giả, đại diện của các bên liên quan đã ra sức phủ nhận tin đồn Thang Duy hẹn hò Hyun Bin, khiến cuộc tình giữa nam ngôi sao và Song Hye Kyo tan vỡ. Phía Thang Duy nhấn mạnh, thực ra cô đến Hàn để tuyên truyền phim và quay quảng cáo. Trong khi đó, Hyun Bin khẳng định đã dành thời gian nghỉ phép ở bên gia đình, người thân, không hề có chuyện lén lút gặp gỡ Thang Duy như tin đồn. Từ đây, tin đồn ngoại tình liên quan tới Thang Duy - Hyun Bin mới dần lắng xuống.