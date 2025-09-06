Tóm dính 1 "thánh ế showbiz" hẹn hò mỹ nhân kém 18 tuổi đẹp như Hoa hậu!

Sau khi "anh hổ Running Man" Kim Jong Kook - người đàn ông độc số 1 showbiz Hàn Quốc - đi lấy vợ, hôm nay (9/6), khán giả xứ kim chi tiếp tục nhận được tin vui từ "thánh ế" Leeteuk (Super Junior). Nam ca sĩ vừa bị "team qua đường" tóm gọn khoảnh khắc hẹn hò với 1 cô gái xinh đẹp. Người chụp ảnh cho biết đã bắt gặp Leeteuk và bạn gái đi ăn vào ngày 31/8 tại nhà hàng nằm trong 1 sân golf.

Đáng chú ý, từ tháng 3 năm nay, netizen đã soi được hint yêu đương của Leeteuk, nhưng quyết che mặt giữ kín danh tính người được cho là bạn gái bí mật của mỹ nam nhà SM. Cả 2 nhiều lần sử dụng đồ đôi, thậm chí nhà nữ còn từng ẩn ý công khai mối quan hệ tình cảm với Leeteuk trên trang cá nhân.



Leeteuk (Super Junior) bị bắt gặp đi ăn cùng 1 cô gái trẻ có ngoại hình nổi bật, xinh đẹp

Từ tháng 3 năm nay, cư dân mạng đã soi ra bằng chứng nam ca sĩ đang bí mật hẹn hò, dùng đồ đôi với 1 cô gái

Rất nhanh truyền thông Hàn Quốc đã tìm ra danh tính bạn gái của Leeteuk. Theo tờ KoreaBoo, trưởng nhóm Super Junior nhiều khả năng đang bí mật hẹn hò Jang So Hee - nữ golf thủ giành chiến thắng tại KLPGA Grand Slam Jump Tour lần thứ 14 vào năm 2024. Cô cũng là một trong 82 người mà Leeteuk theo dõi trên Instagram. Jang So Hee sinh năm 2001, kém Leeteuk 18 tuổi. Cô có ngoại hình xinh đẹp như Hoa hậu. Hiện cả Leeteuk và công ty quản lý vẫn chưa lên tiếng về thông tin tình ái với Jang So Hee.

Nữ golf thủ tài năng, xinh đẹp Jang So Hee được cho là bạn gái của trưởng nhóm Super Junior

Hiện cả Leeteuk và công ty quản lý SM vẫn chưa lên tiếng về tin hẹn hò của nam ca sĩ với người đẹp kém 18 tuổi

Leeteuk sinh năm 1983, là trưởng nhóm quyền lực của Super Junior. Nam ca sĩ có đời tư kín tiếng, đã 42 tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ. Trong 1 chương trình truyền hình, Yesung từng tiết lộ Leeteuk chưa hẹn hò ai là vì bản tính keo kiệt, ngại chi tiền khi ra ngoài. Tuy nhiên, anh ngay lập tức đính chính chỉ đang trêu chọc đồng đội. Còn nguyên nhân thật sự khiến Leeteuk "ế lâu bền" là vì anh thuộc tuýt người không thích ra ngoài, gặp gỡ người khác.

Nguồn: KoreaBoo