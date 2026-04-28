"Tóm dính" 1 Chị Đẹp 9X và con gái Diva hàng đầu showbiz hẹn hò, tình cảm đến mức ăn chung 1 tô phở!

Mối quan hệ giữa nữ diễn viên Tống Nghiên Phi và nữ ca sĩ Đậu Tĩnh Đồng - con gái diva Vương Phi - được bàn tán từ năm 2023. Cặp sao liên tục bị thám tử mạng soi dùng đồ đôi, đi du lịch chung, ra vào cùng 1 khu nhà. Tuy nhiên, Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng luôn tránh né khi được hỏi về chuyện đời tư.

Vào ngày 28/4, "team qua đường" đã tiếp tục tóm dính hai nghệ sĩ đi du lịch tại Paris, Pháp. Họ đã được trông thấy đi ăn tại nhà hàng chuyên món Việt Nam ở gần bảo tàng Louvre. Theo nguồn tin, Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng cùng ăn 1 bát phở rất tình cảm. Trong đó, Đậu Tĩnh Đồng đặc biệt chăm sóc, liên tục gắp đồ ăn cho Tống Nghiên Phi.

Khoảnh khắc nói trên càng làm công chúng có cơ sở để tin rằng 2 nữ nghệ sĩ đang có có chuyện tình bí mật. Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng quen biết nhau sau khi đóng vai chính trong bộ phim Cách Sinh Tồn Của Cô Ấy (2023). Sau khi hoàn thành tác phẩm, cả hai xuất hiện bên nhau như hình với bóng. Tháng 11/2024, "team qua đường" bắt gặp họ nắm tay nhau đi dạo phố tại Singapore. Đầu năm 2025, Đậu Tĩnh Đồng chia sẻ bức ảnh chụp 2 con búp bê có tóc tết 2 bên. Trong bộ hình đăng sau đó ít ngày, Tống Nghiên Phi được phát hiện mặc trang phục có họa tiết tương tự như con búp bê.

Tháng 7/2025, trong sự kiện quảng bá phim, cả hai cùng xuất hiện trên sân khấu với trang phục đen, thường xuyên giao tiếp bằng mắt với đối phương. Đến tháng 11/2025, cánh săn ảnh Trung Quốc quay được khoảnh khắc Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng tay đan tay dắt chó đi dạo. Nguồn tin trong showbiz khẳng định Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng đã hẹn hò và chung sống với nhau gần 3 năm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ với công chúng.

Đậu Tĩnh Đồng sinh năm 1997, là con của Thiên hậu Vương Phi và người chồng đầu tiên Đậu Duy. Năm 2011, Đậu Tĩnh Đồng vào showbiz với vai trò ca sĩ. Cô cũng tham gia diễn xuất trong một số dự án phim. Trước Tống Nghiên Phi, Đậu Tĩnh Đồng từng vướng nghi vấn hẹn hò đồng giới với đại hoa đán Châu Tấn. Đậu Tĩnh Đồng được cho biết chính là người đứng ra hòa giải mối quan hệ căng thẳng giữa mẹ Vương Phi và Châu Tấn. Trong quá khứ, Vương Phi và Châu Tấn trở mặt với nhau vì tài tử Lý Á Bằng. Nam diễn viên này đã bỏ rơi Châu Tấn để cưới Vương Phi.

Tống Nghiên Phi sinh năm 1995, từng là thực tập sinh ở công ty giải trí Hàn Quốc JYP Entertainment. Đáng tiếc, sau 3 năm nỗ lực tập luyện, Tống Nghiên Phi phải từ bỏ việc trở thành idol vì gặp chấn thương chân nghiêm trọng. Theo tờ Sina, cô là thành viên hụt của nhóm nhạc nữ TWICE.

Sau khi về nước, Tống Nghiên Phi bước chân vào lĩnh vực diễn xuất, ghi dấu ấn với khán giả qua các phim Cẩm Y Dạ Hành, Đáng Tiếc Không Phải Là Anh, Luyến Ái Tiên Sinh, Bước Vào Thế Giới Của Anh, 10 Năm 3 Tháng 30 Ngày... Ngoài ra, Tống Nghiên Phi còn được gọi là "HyunA phiên bản Trung" vì có vẻ ngoài na ná nữ ca sĩ Hàn Quốc. Năm 2025, cô tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng.

Về đời tư, Tống Nghiên Phi từng bí mật hẹn hò nam diễn viên Trương Nhất Sơn trong 3 năm. Mối quan hệ yêu đương của họ kín đáo đến mức công chúng chỉ biết đến khi paparazzi tung ảnh tài tử Lộc Đỉnh Ký vào khách sạn với 1 phụ nữ lạ mặt, "cắm sừng" Tống Nghiên Phi. Sau đó, Tống Nghiên Phi thông báo chia tay Trương Nhất Sơn. Dù bị bạn trai phản bội, người đẹp này vẫn không có bất kỳ 1 lời trách móc hay phán xét nào đối với Trương Nhất Sơn. Cách hành xử khéo léo của Tống Nghiên Phi nhận được vô số lời khen của dân mạng.

