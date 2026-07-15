Tom Cruise và dàn nghệ sĩ hạng A đổ bộ bế mạc World Cup

Lễ bế mạc World Cup 2026 trở thành một trong những sự kiện giải trí lớn nhất lịch sử giải đấu. Loạt sao quốc tế như Tom Cruise, Jennifer Hudson, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini và streamer IShowSpeed sẽ xuất hiện trước trận chung kết diễn ra vào ngày 19/7 (giờ địa phương) tại sân vận động New York New Jersey.

Theo thông báo của FIFA ngày 14/7, chương trình bắt đầu 90 phút trước giờ bóng lăn của trận chung kết World Cup 2026. Đây là màn khép lại hành trình của giải đấu đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tuyển tham dự, được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico.

FIFA cho biết lễ bế mạc được xây dựng nhằm "tôn vinh hành trình khó quên của 48 đội tuyển" đã thi đấu tại 16 thành phố đăng cai xuyên suốt hơn một tháng qua.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự xuất hiện đặc biệt của tài tử Tom Cruise. Ngôi sao loạt phim Mission: Impossible không biểu diễn mà tham gia với tư cách khách mời đặc biệt trước trận chung kết. Cruise là gương mặt quen thuộc trên khán đài World Cup 2026, đồng thời từng gây tiếng vang với màn trình diễn mạo hiểm tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024.

Tom Cruise, IShowSpeed và Jennifer Hudson tham gia biểu diễn ở lễ bế mạc World Cup.

Danh sách nghệ sĩ biểu diễn còn có Robbie Williams, cựu thành viên nhóm Take That, Nicole Scherzinger, giọng ca nổi tiếng của Pussycat Dolls và chủ nhân giải Tony, nữ ca sĩ Italy Laura Pausini, người từng góp mặt trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Milan-Cortina hồi đầu năm cùng streamer nổi tiếng IShowSpeed.

IShowSpeed, tên thật Darren Jason Watkins Jr., là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên nền tảng phát trực tuyến. Trong suốt World Cup 2026, anh liên tục có mặt tại nhiều sân vận động, thực hiện các buổi livestream và tương tác với người hâm mộ. FIFA xác nhận IShowSpeed sẽ góp mặt với tư cách nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình bế mạc.

Jennifer Hudson sẽ đảm nhận phần trình diễn quốc ca Mỹ trước khi trận chung kết bắt đầu. Hudson là một trong số ít nghệ sĩ sở hữu danh hiệu EGOT, tức từng giành đủ bốn giải thưởng danh giá gồm Emmy, Grammy, Oscar và Tony.

Ông Heimo Schirgi - Giám đốc điều hành FIFA World Cup 2026 - cho biết lễ bế mạc sẽ tiếp nối tinh thần của lễ khai mạc diễn ra hồi tháng 6.

"Tiếp nối tinh thần của lễ khai mạc, nơi đã chào đón thế giới đến với sân khấu lớn nhất tại Canada, Mexico và Mỹ, lễ bế mạc sẽ khép lại hành trình của FIFA World Cup 2026 thông qua âm nhạc, văn hóa và bóng đá, trước khi chúng ta bắt đầu trận đấu được mong chờ nhất để tìm ra nhà vô địch của giải đấu mang tính đột phá này".

Người hâm mộ có vé được khuyến khích đến sân từ sớm để tham gia các hoạt động của chương trình. Liên đoàn bóng đá thế giới cho biết khán giả đóng vai trò tích cực trong chương trình, thay vì chỉ theo dõi các màn trình diễn.

Sau lễ bế mạc, World Cup 2026 lần đầu trong lịch sử tổ chức chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ của trận chung kết, lấy cảm hứng từ mô hình Super Bowl của bóng bầu dục Mỹ.

Theo kế hoạch được FIFA công bố trước đó, chương trình giải lao sẽ quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu của làng nhạc thế giới như Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy và nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. Toàn bộ chương trình được dàn dựng bởi Chris Martin, thủ lĩnh ban nhạc Coldplay.

Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra tại sân vận động New York New Jersey (MetLife) ở East Rutherford, bang New Jersey. Theo lịch trình, lễ bế mạc bắt đầu lúc 13h30 (giờ địa phương), trước khi trận đấu khởi tranh vào 15h cùng ngày.