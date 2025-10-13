Tom Cruise sắp tổ chức hôn lễ tầm vũ trụ với vợ 4

Hai tháng trước, công chúng phải xôn xao khi nam thần màn ảnh Tom Cruise công khai nắm tay Ana de Armas, chính thức xác nhận hẹn hò "Bond girl" người Cuba kém anh 26 tuổi. Đây là lần đầu tiên tài tử Hollywood hé lộ chuyện tình cảm trước ống kính truyền thông sau 13 năm giữ kín cuộc sống cá nhân.

Mới đây, có thông tin cho biết, Tom Cruise đang nóng lòng muốn về chung nhà với Ana de Armas và tổ chức một hôn lễ cực kỳ đặc biệt, mang yếu tố mạo hiểm và "tuyệt đối điện ảnh" như series phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi đã làm nên tên tuổi của anh.

Một nguồn tin thân cận đã chia sẻ: "Cả hai người họ (Tom Cruise và Ana de Armas) đều rất có tình thần mạo hiểm. Dù vẫn chưa đính hôn nhưng Tom đã suy nghĩ đến một hôn lễ với quy mô vượt sức tưởng tượng. Tom rất quan tâm đến những chuyến du hành vũ trụ. Anh ấy vô cùng hào hứng với ý tưởng trở thành cặp vợ chồng đầu tiên kết hôn ngoài vũ vụ".

Người này cho biết thêm, cặp đôi đã suy xét cả đến việc tổ chức hôn lễ dưới nước hoặc nhảy dù trong ngày cưới: "Dù gì đi nữa, hai người đó đều hi vọng hôn lễ của mình sẽ thật đặc biệt. Với họ, hôn lễ không chỉ là một nghi thức mà còn là cơ hội để thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình. Bởi vậy, đây chắc chắn sẽ là một sự kiện trọng đại, cảm động, ngoài dự đoán và có thể mở ra một trào lưu mới".

Cặp đôi này dự định sẽ "chơi trội" trong ngày cưới.

Tom Cruise là một trong những huyền thoại sống, một diễn viên hiếm hoi có khả năng duy trì sức hút và quyền lực tuyệt đối tại Hollywood qua nhiều thế hệ. Với sự nghiệp kéo dài hơn 40 năm, anh tiếp tục xây dựng một di sản vĩ đại trong ngành điện ảnh với những tác phẩm kinh điển như Top Gun, Mission: Impossible (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi), Last Samurai…

Tom Cruise từng có 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ với những mỹ nhân như Mimi Rogers, "thiên nga Australia" Nicole Kidman và nữ diễn viên người Mỹ Katie Holmes. Sau khi đường ai nấy đi với Katie Holmes, tài tử Nhiệm Vụ Bất Khả Thi đã kín tiếng suốt 13 năm và giờ đây thì bị rung động bởi "Bond girl" Ana de Armas.

Ở tuổi 63, Tom Cruise vẫn rất tâm huyết với nghề diễn và là cái tên top đầu Hollywood.

Bóng hồng người Cuba được công chúng cũng như giới chuyên môn đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Năm 2022, cô nhận được đề cử Oscar đầu tiên cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Đồng thời, tình trẻ của Tom Cruise còn 3 năm liên tiếp lọt Top 100 "Gương mặt đẹp nhất toàn cầu".

Hiện tại, dân tình đang hết sức chờ mong ngày vui của cặp đôi trai tài gái sắc Hollywood. Tuy nhiên, cũng có người tỏ vẻ lo lắng Ana de Armas sẽ phải đối mặt với nhiều điều đáng sợ khi lên xe hoa với người giữ vị trí cao trong giáo phái Scientology nhiều tai tiếng như Tom Cruise.

Mỹ nhân kém 26 tuổi, sắp trở thành người vợ thứ 4 của Tom Cruise.

