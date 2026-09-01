Tom Cruise bị chỉ trích

Daily Mail gây chú ý với bài báo chỉ trích Tom Cruise vì bức ảnh gợi cảm mà anh chụp cho tạp chí GQ Mỹ. Đáng nói hơn, cây viết Laura Craik còn lôi kéo vợ cũ nam diễn viên, Nicole Kidman, vào câu chuyện.

Ngày 15/9 (giờ địa phương), tạp chí GQ Mỹ tung bộ ảnh mới và bài phỏng vấn đi kèm của Tom Cruise trong vai trò gương mặt trang bìa cho ấn bản tháng 10/2026.

Siêu sao hành động sinh năm 1962 là người kín tiếng, hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí. Chưa kể, Tom Cruise còn xuất hiện trên trang bìa với hình ảnh gợi cảm.

Trong bức ảnh đen - trắng, ngôi sao Top Gun mặc áo sơ mi không cài khuy, lộ một phần cơ thể săn chắc tuổi 64. Đó là khoảnh khắc “hở hang” nhất của Tom Cruise. Anh đổi phong cách trong những shot hình khác. Điểm chung là để thể hiện vẻ quyến rũ vượt thời gian của một trong những tài tử điện ảnh đình đám nhất hiện nay.

Bức ảnh gây tranh cãi

Không phải ai cũng hiểu được ngụ ý đó của nhiếp ảnh gia Mario Sorrenti, ít nhất có một người là nhà báo Laura Craik - cây bút chuyên về thời trang, phong cách sống và văn hóa đại chúng của Anh, hợp tác với nhiều ấn phẩm lớn như The Guardian, The Independent, The Standard và Daily Mail.

Ngày 16/9, bà có bài viết trên tờ Daily Mail, với tiêu đề: “Tom Cruise với tư thế túm đáy quần và bìa GQ gây phản cảm phơi bày những mặt trái của Hollywood, đặc biệt khi đặt cạnh vợ cũ Nicole Kidman”.

Laura Craik dùng từ “tệ hại” để mô tả về bức ảnh bìa, đồng thời cho rằng giống ảnh chụp cho ứng dụng hẹn hò hơn là ấn phẩm thời trang.

Theo nữ chuyên gia, hình ảnh Tom Cruise phanh áo cho thấy Hollywood vẫn quá ám ảnh bởi hình ảnh người đàn ông vẫn trẻ trung, hấp dẫn.

Craik đặt Tom Cruise cạnh vợ cũ Nicole Kidman để bàn về sự khác biệt trong cách truyền thông nhìn nhận nam và nữ diễn viên khi bước qua tuổi 60. Bà chỉ ra Cruise vẫn được xây dựng như “ngôi sao điện ảnh” bất chấp tuổi tác, phụ nữ cùng thế hệ thường phải đối mặt với tiêu chuẩn khắt khe hơn về ngoại hình.

Quan điểm tạo ra tranh luận trong cộng đồng mạng, với hơn 220 người tham gia. Một bộ phận cư dân mạng đồng ý với ý kiến của Craik: “Các diễn viên nên chuyển đổi một cách duyên dáng sang vai diễn và hình ảnh công chúng phù hợp với giai đoạn cuộc đời họ, thay vì cố gắng sao chép hình ảnh bản thân ở độ tuổi 30 khi đã trưởng thành hơn”...

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến cho rằng nữ nhà báo có góc nhìn phiến diện. “Tom Cruise được kính trọng trong giới Hollywood. Anh ấy là ngôi sao phòng vé và biết chăm sóc bản thân. Có gì sai với điều đó chứ?”, “Tiêu đề gây hiểu nhầm để câu view. Anh ấy rõ ràng nắm thắt lưng, chứ không phải đáy quần”, “Người đàn ông 64 tuổi không thể trông tuyệt vời hay sao? Tom, anh thật đẹp trai”, "Đây rõ ràng là kỳ thị đàn ông. Thực tế là mỗi ngày, chúng ta thấy biết bao sao nữ diện đồ hở hang trên internet"… là những bình luận bênh vực Tom Cruise.

Tom Cruise nói về tuổi 64

Liên quan đến vấn đề tuổi tác, Tom Cruise đã chia sẻ suy nghĩ riêng trong cuộc phỏng vấn với GQ.

Biên tập viên cấp cao Zach Baron hỏi suy nghĩ của nam diễn viên về dấu mốc tuổi 64. Ngôi sao Nhiệm vụ bất khả thi chỉ đáp lại nhẹ nhàng: “Vậy nghĩa là tôi 64 tuổi”.

Khi Baron nhắc đến quan điểm của George Clooney là đến một thời điểm phải suy nghĩ khác đi về diễn xuất trên màn ảnh, anh khẳng định không xem tuổi tác như dấu mốc buộc mình phải thay đổi hướng đi.

“Vấn đề là tôi đang sống cuộc đời mình và luôn có những ước mơ. Nhưng tôi cũng hiểu rằng để biến ước mơ ấy thành hiện thực, cần nỗ lực, cần hiểu biết về cuộc sống và trau dồi các kỹ năng. Đó là hành trình học hỏi không ngừng”, anh nhấn mạnh.

Đối với Tom Cruise, tuổi tác chỉ là con số, không cản bước anh chinh phục những thử thách mới.

Về danh xưng “ngôi sao điện ảnh cuối cùng”, Tom Cruise không đồng tình với cách gọi đó. Anh cho rằng còn nhiều diễn viên tài năng khác và gọi tên Brad Pitt. Anh mô tả bạn diễn viên cũ là “diễn viên giỏi, ngôi sao lớn và có sức hút đặc biệt”.

“Từ khi còn trẻ, tôi đã được làm việc trên phim trường cùng những người thợ lành nghề. Kiến thức của họ không chỉ bắt nguồn từ những năm tháng làm việc, mà còn được truyền lại qua nhiều thế hệ. Khi làm phim, bạn học hỏi từ những người khác rồi biến điều đó thành vốn riêng của mình”, nam diễn viên chia sẻ.

Một trong những câu hỏi đáng chú ý nhất buổi phỏng vấn là Tom Cruise có sợ chết không, đặc biệt lúc thực hiện những phân cảnh mạo hiểm trong Mission: Impossible.

Tài tử 6X tuyên bố “không sợ” và giải thích: “Không có nghĩa là tôi không biết sợ. Tôi không ngại cảm giác sợ hãi. Tôi hiểu cuộc sống có những điều chắc chắn và những điều không thể đoán trước. Khi làm phim cũng như khi sống, điều khiến tôi hứng thú là đưa những điều chưa chắc chắn tiến gần hơn đến sự chắc chắn, đồng thời tạo ra những điều không chắc chắn mới để tiếp tục tiến về phía trước. Đó là một phần của cuộc phiêu lưu. Có những lúc bạn muốn cảm nhận sự bất định ấy. Bạn muốn cảm nhận cảm giác không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi không sợ cảm giác sợ hãi”.