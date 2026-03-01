Tôi xấu hổ vì tham gia chat sex với cô gái lạ mặt: Hậu quả nặng nề

Nếu có thể quay lại vài tháng trước, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bấm “chấp nhận kết bạn” với tài khoản lạ đó. Chỉ một quyết định tưởng chừng vô hại đã khiến tôi rơi vào chuỗi ngày căng thẳng, xấu hổ và gần như đánh mất tất cả sự bình yên của mình.

Tôi năm nay 38 tuổi, vẫn độc thân. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình, nhưng công việc bận rộn, rồi những mối quan hệ dở dang khiến mọi thứ cứ trôi qua. Khi nhìn lại, bạn bè xung quanh đều đã có gia đình, con cái. Còn tôi thì sống một mình trong căn hộ nhỏ, ngày đi làm, tối về chỉ có chiếc điện thoại và vài chương trình trên mạng để giết thời gian.

Sự cô đơn đôi khi không đến ồn ào, mà âm thầm len vào từng buổi tối. Có những lúc tôi lướt danh bạ điện thoại, nhận ra mình không biết nên gọi cho ai để nói vài câu chuyện vu vơ.

Một hôm, tôi nhận được lời kết bạn từ một tài khoản có ảnh đại diện là một cô gái trẻ, ngoại hình khá ưa nhìn. Trang cá nhân trông cũng bình thường, có vài bức ảnh du lịch, ăn uống, và một số dòng trạng thái ngắn. Tôi nghĩ đơn giản là người quen đâu đó nên chấp nhận. Chỉ ít phút sau, cô ấy nhắn tin trước.

Ban đầu, câu chuyện chỉ xoay quanh những điều rất bình thường: Tôi làm nghề gì, sống ở đâu, có gia đình chưa. Cách nói chuyện khá tự nhiên, thỉnh thoảng còn pha chút hài hước nên tôi cũng thoải mái trả lời. Cô ấy nói đang sống một mình và cũng cảm thấy khá buồn nên muốn có người trò chuyện. Từ đó, gần như tối nào chúng tôi cũng nhắn tin.

Một người đàn ông độc thân như tôi, khi có một cô gái chủ động quan tâm, thật sự rất dễ bị cuốn theo. Những câu như “Anh nói chuyện dễ thương đấy” hay “Em thấy nói chuyện với anh rất thoải mái” khiến tôi cảm thấy mình được chú ý theo cách đã lâu rồi không có. Sau khoảng một tuần, cô ấy đề nghị gọi video.

Ban đầu tôi hơi ngại. Tôi nói mình không quen gọi video với người lạ. Nhưng cô ấy cười và nói rằng chỉ là nói chuyện bình thường thôi. Sau vài lần do dự, tôi cũng đồng ý.

Những cuộc gọi đầu tiên khá bình thường. Nhưng dần dần, nội dung trò chuyện bắt đầu chuyển sang hướng riêng tư hơn. Cô ấy chủ động gợi ý những câu chuyện nhạy cảm, nói rằng đó chỉ là cách để hai người thân thiết hơn. Tôi đã chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn theo.

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, chúng tôi có một cuộc gọi mà bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy ân hận. Tôi không ngờ rằng toàn bộ cuộc trò chuyện đã bị ghi lại. Chỉ vài phút sau khi cuộc gọi kết thúc, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn mới xuất hiện. Kèm theo đó là một đoạn video.

Tôi mở ra và chết lặng. Đó chính là video ghi lại toàn bộ cuộc gọi vừa rồi. Tin nhắn phía dưới rất ngắn: “Nếu không muốn video này gửi cho bạn bè của anh, hãy chuyển tiền.”

Tôi cảm giác cả người lạnh toát. Ban đầu tôi nghĩ họ chỉ dọa. Nhưng ngay sau đó, họ gửi thêm ảnh chụp màn hình danh sách bạn bè trong tài khoản mạng xã hội của tôi. Trong đó có đồng nghiệp, họ hàng, thậm chí cả vài người thân trong gia đình.

Tôi hoảng loạn thực sự. Chỉ nghĩ đến cảnh những người đó nhìn thấy đoạn video kia thôi cũng đủ khiến tôi thấy nghẹt thở. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc làm theo yêu cầu của họ.

Tôi đã chuyển tiền. Lần đầu chỉ vài triệu đồng. Tôi hy vọng sau khi nhận được tiền, họ sẽ xóa video. Nhưng tôi đã quá ngây thơ. Ngay ngày hôm sau, họ tiếp tục nhắn tin đòi thêm tiền. Nếu tôi chậm trễ, họ lại gửi đoạn clip cắt từ video để đe dọa.

Trong nhiều ngày liền, tôi sống trong trạng thái lo sợ. Điện thoại rung lên là tim tôi thắt lại. Tôi gần như không ngủ được, lúc nào cũng thấp thỏm.

Tôi chuyển tiền lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Số tiền tăng dần. Mỗi lần chuyển xong, tôi đều tự nhủ: “Chỉ cần trả thêm lần này thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.” Nhưng với những kẻ tống tiền, sẽ không bao giờ có “lần cuối”.

Điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Một người bạn thân nhắn tin cho tôi: “Có phải tài khoản lạ vừa gửi cho tao một video liên quan đến mày không?” Tôi đọc tin nhắn mà tay run lên. Sau đó, thêm vài người quen khác cũng hỏi những câu tương tự.

Danh tính của tôi đã bị lộ. Tôi cảm thấy xấu hổ đến mức không dám mở điện thoại nữa. Một người anh họ gọi điện hỏi chuyện, giọng đầy thất vọng. Một đồng nghiệp nhắn tin hỏi tôi có ổn không. Tôi thậm chí không dám bước ra khỏi nhà vài ngày liền.

Cảm giác lúc đó giống như mọi ánh mắt đều đang nhìn vào mình. Tôi vừa mất tiền, vừa mất thể diện.

Đến khi số tiền đã lên đến hàng trăm triệu đồng mà họ vẫn tiếp tục đe dọa, tôi mới nhận ra mình đang bị kéo vào một cái bẫy không có điểm dừng.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định đến cơ quan công an trình báo. Đó là việc mà trước đó tôi sợ nhất, vì phải kể lại toàn bộ câu chuyện đáng xấu hổ của mình.

Nhưng khi nói ra, tôi mới hiểu rằng nếu tiếp tục im lặng, những kẻ đó sẽ còn lừa thêm rất nhiều người khác. Giờ đây, khi nhìn lại, điều khiến tôi ân hận nhất không chỉ là số tiền đã mất. Mà là sự chủ quan của chính mình.

Chỉ một phút tò mò và yếu lòng, tôi đã tự đẩy mình vào một tình huống mà đáng lẽ tôi phải tránh ngay từ đầu. Và cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc, mà còn là danh dự và sự bình yên trong cuộc sống.

(Tâm sự của độc giả)